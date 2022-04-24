للسعودي والمقيم تمويل شخصي ب20,000 ريال بدون كفيل بالتقسيط بدون رسوم

للسعودي والمقيم في المملكة تمويل شخصي بموافقة فورية بفترة سداد ميسرة وتلك المزايا التمويلية من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من العملاء حيث يمتاز التمويل بتوفير مبلغ 20,000 ريال سعودي بدون موافقة الكفيل إذا كان العميل سعودي الجنسية كذلك يتم توفير مبلغ 10,000 ريال سعودي بدون كفيل إذا كان العميل مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية فيجب الإلتزام بكافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للحصول على قرض شخصي ميسر لجميع العملاء كما تم التصريح بتوفير التمويل الشخصي الأصغر عبر الإنترنت حيث عند التقديم يتم الحصول على تمويل نقدي بدون موافقة الكفيل وبدون رسوم بالتقسيط الميسر لمدة ستة وثلاثون شهر كحد أقصى للسداد بموافقة أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على قرض شركة اليسر للتمويل

في هذا العام أصبح التمويل الشخصي الأصغر من أهم التمويلات لأنه يوفر العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين التي تساعدهم في توفير أحتياجاتهم الأساسية ولكن يطلب قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير بعض الضوابط والشروط الواجبة للحصول على التمويل المناسب بالشركة وإليكم الآن كافة الضوابط والضمانات المطلوبة كالتالي:

يجب توفير فترة خدمة عمل للعاملين في القطاعات المختلفة مثل القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك.

لابد من القيام بتوفير راتب شهري ثابت بمقدار دخل يساوي 5 آلاف ريال سعودي بالمملكة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

كذلك يحتاج التمويل الشخصي الأصغر بالشركة أن يكون عمره لا يقل عن 22 عام حتى 60 عام.

لكن يمتاز القطاع العسكري بأن الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني لهم حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة.

مميزات برنامج التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل