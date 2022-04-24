موعد صرف التأهيل الشامل لشهر أبريل 1443 العد التنازلي

إن معرفة ميعاد التأهيل الشامل من المواعيد الهامة التي عادة ما تشغل تفكير كثير من المستفيدين، وهذا مع الاقتراب لميعاد الصرف لهذا الراتب بشهر رمضان، والمملكة دائماً متمثلة بوزارة الموارد تحرص بشكل دائم على التوفير للدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً من هذه الفئة بالمجتمع وهم الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة، أو الإعاقات الذهنية والحركية، ويتم الصرف وفقاً لبعض الشروط والضوابط الموضوع بعناية لكي يصل الدعم للأشخاص المستحقين له، والمملكة تهتم بشكل مبالغ بأن توفر الدعم لأصحاب الهمم لكي تساعدهم في التحمل للظروف الاقتصادية، وسنقدم لكم الآن موعد صرف التأهيل الشامل لشهر أبريل 1443.

موعد صرف التأهيل الشامل

حددت وزارة الموارد ميعاد الصرف لراتب التأهيل الشامل الذي يصرف بشكل شهري 26 من الشهر الميلادي، هي أن ميعاد الصرف يكن ثابت ما لم يكن هناك أي إجازة رسمية تؤدي لتأخير ميعاد الصرف أو تقديمه، لأنه أحياناً يصادف ميعاد الصرف يوم جمعة، فيقدم الراتب ليوم الخميس، وفي بعض الأحيان الأخرى، يكن الصرف يوم السبت، وبالتالي آخر يوم الأحد، وميعاد الصرف لهذا الشهر أبريل سيكون في اليوم السادس والعشرين الموافق 25 من شهر رمضان.

طريقة التسجيل بالتأهيل الشامل

لقد تم ايتاح رابط للتسجيل بالتأهيل الشامل، وهذا يكون باتباع بعض الخطوات المحددة للقيام بهذا الأمر، وإليكم طريقة التسجيل الصحيحة وهي كالآتي:

أولاً لابد من الدخول على الرابط التابع لموقع وزارة الموارد.

تدخل رقم الهوية وكلمة السر وتضغط فوق تسجيل الدخول.

بعد أن تدخل تضغط فوق خانة التمكين للأشخاص ذوي الإعاقات.

تحدد بعدها خدمة طلب الإعانة.

تدخل كافة البيانات التي يتم طلبها بشكل صحيح. وتتأكد من أنها خالية من الأخطاء، وتدخل كافة البيانات التي يتم طلبها بشكل صحيح وتتأكد من أنها خالية من الأخطاء.

ترفع جميع المستندات.

تضغط بعد ذلك فوق كلمة إرسال.

رواتب التأهيل الشامل

لقد تم تحديد المبالغ الخاصة بالتأهيل الشامل من وزارة الموارد بالسعودية، والتي تتناسب مع جميع الحالات حسب نوع الإعاقة وشدتها، وإليكم رواتب التأهيل الشامل وهي كالآتي: