نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير مهنة موظف مقيم بمنصة قوي في السعودية في المقال التالي
تغيير مهنة موظف مقيم، حيث تعد هذه الخدمة هي واحدة من بين الخِدْمَات الإلكترونية الكثيرة التي تقدمها منصة قوي عبر منصتها الإلكترونية، حيث وضحت منصة قوي بان خدمة تغيير مهنة موظف مقيم هي خدمة تمكن المنشأة من التقدم بطلب من أجل تغيير مهنة الموظف المقيم الذي يعد من ضمن العاملين لديها لتطابق العمل الذي يقوم به في المنشأة، ويتم التقديم لأداء هذه الخدمة بشكل إلكتروني وفق بعض الشروط التي يجب توافرها، وقد وضحت المنصة بأنه يمكن أن يتم تغيير المهنة للموظف بعد القدوم أو بعد إلغاء التأشيرة وإعادة إصدارها من خلال اختيار المهنة المطلوبة، وسوف نوضح لكم آلية استخدام خدمة تغيير مهنة موظف مقيم.
تغيير مهنة موظف مقيم
يمكن أن يتم تغيير مهنة عامل من صاحب العمل من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:
- يجب الدخول إلى منصة أداء الخدمة: منصة قوي.
- يجب أن يتم تحددي الاختيار لخدمة تغيير مهنة من قسم الخِدْمَات الإلكترونية.
- تحديد العمالة المراد تغيير مهنتهم.
- يجب تحديد المهنة المراد التغيير إليها من جانب صاحب العمل.
- ثم ملء البيانات التي تخص عقد العمل الخاص بكل عامل.
- تقديم طلب تغيير المهنة.
- سوف يتم إرسال الطلب إلى الموظف في منصة قِوَى، وعلى صاحب العمل أن يتابع الطلب من خلال المنصة بالدخول إلى بوابة قِوَى أفراد من أجل معرفة مُدْي حالة الطلب سواء بالقبول أو بالرفض.
شروط أهلية المنشأة أو الموظف من أجل تنفيذ تغيير المهنة؟
تم تحديد شروط الأهلية الخاصة بالمنشأة وبالموظف من اجل الموافقة علي طلب تغيير المهنة والتي تم تحديدها بالشروط التالية:
شروط أهلية المنشأة
- يجب أن تكون الحالة الخاصة بالمنشأة قائمة.
- يجب أن يكون السجل التجاري ساري الصَّلاحِيَة.
- يشترط أن يكون النطاق الخاص بالمنشأة أخضر منخفض أو أن يكون أخضر صغير فئة (أ) وما يزيد.
- يتطلب الأمر ألّا يكون نشاط المنشأة من نشاط المزارعين أو الرعاة أو الفروسية وكذلك تربية الخيول أو من أجل تأجير خِدْمَات العمالة المنزلية.
شروط أهلية الموظف
- في حالة إذا كانت المهنة من ضمن المهن الهندسية فيجب حينها توافر شهادة مزاولة مهنة سارية الصَّلاحِيَة من جانب الهيئة السُّعُودية للمهندسين.
- إذا كانت المهنة من ضمن المهن البيطرية فيجب أن تتوافر شهادة مزاولة مهنة من جانب وزارة الزراعة.
- إذا كانت المهنة من المهن الخاصة بالمحاسبة فيجب توافر شهادة مزاولة مهنة بواسطة الهيئة السُّعُودية للتخصصات المحاسبية.
- يشترط ألّا تكون حالة العامل المطلوب تغيير مهنته (في انتظار نقل الخدمة).
- يتطلب الأمر ألّا يوجد طلب تغيير مهنة مقدم من قبل تحت التنفيذ لنفس العامل.
- يجب ألّا يكون قد تم استخراج رخصة خروج نهائي للعامل.
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