مكونات وطريقة عمل الشاورما في المنزل

طريقة عمل الشاورما، تعد الشاورما من أشهى وأفضل الأكلات التي لا تأخذ وقت أو مجهود، وهذه الأكلة تكون مفضلة لدي الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، ويوجد نساء تحب أن تعمل الشاورما بالفراخ ويوجد نساء تعمل الشاورما باللحمة، وقد يتم التحدث في هذه المقالة عن طريقة عمل الشاورما بالفراخ.

أسهل طريقة لعمل الشاورما

المكونات:

نصف كيلو من صدور الدجاج المتقطعة إلى شرائح الشاورما. ثلاثة معالق من الزبادي البلدي . معلقة واحدة من الفلفل الأسود المطحون . معلقة واحدة من الزنجبيل المطحون . معلقة واحدة من القرنفل المطحون . معلقة واحدة من القرفة المطحونة. معلقة واحدة من الملح. ثمرتين من الفلفل الألوان. ثمرتين من الطماطم. ثمرة واحدة من البصل المتقطع إلي شرائح . معلقتين من عصير الليمون . معلقتين من الزيت النباتي. معلقة واحدة من الخل الأبيض . حزمة واحدة من البقدونس المتقطع.

طريقة تحضير عمل الشاورما في المنزل



نقوم ب تحضير إناء كبير لخلط المكونات، ثم نقوم بإضافة معلقة واحدة من الفلفل الأسود المطحون .

يتم إضافة معلقة واحدة من الزنجبيل المطحون، ثم نقوم بإضافة معلقة واحدة من القرنفل المطحون .

يتم إضافة معلقة واحدة من القرفة، ثم نقوم بإضافة معلقة واحدة من الملح.

نقوم ب خلط المكونات مع بعضهما جيداً، ثم نقوم بإضافة معلقتين من عصير الليمون .

نقوم بإضافة معلقة من الخل الأبيض السائل.

يتم خلط المكونات مع بعضها البعض جيداً حتى تتجانس، ثم نقوم بإضافة ثلاثة معالق من الزبادي البلدي مع التبادل.

نقوم بإضافة نصف كيلو من صدور الدجاج المتقطعة إلى شرائح الشاورما، ثم نقوم بتقليب المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس.

نترك الفراخ مع الخليط لمدة نصف سا عة، ثم قوم بإضافة إناء على النار، ثم نقوم ب إضافة معلقتين من الزيت النباتي .

نقوم بإضافة صدور الدجاج المتبلة في الإناء على النار مع التقليب المستمر، نقوم بتقطيع الفلفل الألوان إلي قطع صغيرة مثل الشاورما ونقوم بتقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة مثل الشاورما.

نقوم بإضافة الفلفل الألوان ا ل متقطع على صدور الدجاج في الإناء على النار، ثم نقوم بإضافة ثمرتين من الطماطم المتقطعة على الخليط .

نقوم بإضافة ثمرة واحدة من البصل المتقطع مثل الشاورما .

نقوم بوضع حزمة واحدة من البقدونس المتقطع، ثم نقوم تحريك جميع المكونات من جميع النواحي حتى بتبادل المكونات مع بعضها.

نترك الإناء على النار لمدة ثلث ساعة مع التحريك المستمر، ثم نقوم بإزالة الإناء من على النار.

نقوم بتحضير أطباق التقديم، وضع الشاورما في الأطباق بشكل جميل .

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة عمل الشاورما، وتحدثنا عن أسهل طريقة لعمل الشاورما، وتحدثنا في هذه المقالة عن وصفة واحدة بمكوناتها وطريقة تحضيرها.