موعد أجازة عيد الفطر المبارك 2022 بالمملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة موعد أجازة عيد الفطر 2022، باقي أيام قليلة على انتهاء شهر رمضان الكريم ويأتي عيد الفطر المبارك، لذا يتساءل المسلين في ذلك الوقت عن موعد عيد الفطر المبارك لعام 2022 بالمملكة العربية السعودية، وسنوضح في مقالنا اليوم عبر موقع ثقفني، موعد أجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022 بالمملكة

هناك الكثير ينتظرون موعد عيد الفطر المبارك 2022 بالمملكة العربية السعودية، وبعض الخبراء بالمؤسسة الفلكية الرسمية بالمملكة العربية السعودية أن يوم الإثنين المقبل الموافق 2 من شهر مايو هو أول يوم عيد الفطر المبارك 2022، ولكن الفيصل هو رؤية هلال شهر شوال.

ويقوم خبراء الفلك بتحري هلال شهر شوال وذلك يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وعند عدم رصد الهلال يستمر شهر رمضان ليوم آخر ثم يحل عيد الفطر المبارك، أما إذا صدقت التوقعات فسيكون موعد عيد الفطر يوم الإثنين ويستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 4 مايو.

موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية

ينتظر كافة المسلمين معرفة موعد صلاة عيج الفطر المبارك 2022، وهي سوف تحل علينا بذلك العام بتمام الساعة 5.53 صباحا وذلك على حسب التوقيت المحلي في السعودية، ومن الممكن أن تختلف بعض الدقائق من منطقة لمنطقة أخري أو محافظة أخري داخل المملكة.

إجازة عيد الفطر 2022 للموظفين الحكوميين بالمملكة

من المحتمل أن تبدأ إجازة عيد الفطر 1443 للقطاع الحكومي أو العام في المملكة من يوم الأحد الموافق 30 رمضان وهو يوافق 1 من شهر مايو القادم إلى يوم الأحد الموافق 7 شوال والموافق 8 من شهر مايو، وذلك تبعا للفقرة ج من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

إجازة عيد الفطر 2022 لموظفين القطاع الخاص

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بالإعلان عن قرار إجازة عيد الفطر، حيث تكون الإجازة بداية من يوم الأحد 30 رمضان وهو الموافق الأول من شهر مايو وتستمر الإجازة لمدة أربع أيام فقط لتنتهي يوم الأربعاء الثالث من شوال والموافق 4 مايو، ولابد أن يلتزم صاحب العمل بتنفيذ المقرر بالفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.