المرور السعودي يزف بشرى كبرى للمواطنين والمقيمين ويرفع الغرامات والرسوم الخاص بهذا الإجراء!

حيث من المقرر لها أن تنتهي في الأول من مارس 2023، و المنصة تمكن أصحاب المنشآت والمحال ومكابس الحديد من تسجيل أسمائهم للتراخيص واستلام السيارات الخربة، كما انها تمكن مالكي تلك السيارات من التواصل والتسجيل إلكترونيًا واختيار المنشأة المراد التعامل معها.

خطوات إسقاط المركبة

أما فيما يتعلق بخطوات إسقاط المركبات التالفة، فتتمثل في:

توجه الأفراد لأحد المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات.

البَدْء في إتمام إجراءات استلام المركبة المهملة أو التالفة من قبـل منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها.

التسجيل عبر خدماتي من أبشر.

إعطاء رمز التحقق المستلم إلـى منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها.

طريقة تغيير اللوحة

أما فيما بطريقة تغيير لوحة السيارة التالفة التي أصبحت غير مرئية أو المطموسة، فأشارت إدارة المرور إلى أن هذا الإجراء يُمكن الحصول عليه عن طريق دفع الرسوم الخاصة باستبدال اللوحات، ثم مراجعة قسم المرور والتقدم بطلب، وطالبت بضرورة الإبلاغ عن فقدان لوحة السيارة، ثم استعراض المراكز المعتمدة عبر بوابة أبشر، ثم التوجه للمركز وتسليم المركبة واللوحات وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على جوالك.

وتحمل قيمة الغرامات

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مدير عام الإدارة العامة للمرور، اللواء سلمان الجميعي، خلال تصريحات صحفية عن نبأ سارَّ يتعلق بتحمل الحكومة للغرامات المترتبة على من ينقل ملكية مركبته التالفة، وذلك من أجل الوصول إلى بيئة نظيفة خالية من التشوه البصري.