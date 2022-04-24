متى إيداع المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان القديم والجديد 1443 والشروط اللازمة للحصول على معونة رمضان

إن عمليات البحث قد زادت كثيراً عن الصرف للمكرمة الملكية من قبل الأشخاص مستفيدة الضمان الذين يحصلوا على هذه المكرمة، فهي تكن لمساعدة جميع الفقراء بكافة مناطق السعودية والمقيمين على أراضيها، فهذه الفئة هم من يشعرون بغلاء الأسعار الملحوظ بالفترة الأخيرة، وحكومة المملكة دائماً ما تسعى بكل قوتها لتوفير حياة للمواطنين كريمة لمواجهة أعباء الحياة الاقتصادية، وعبر هذا المقال سنشرح لكم متى إيداع المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان.

متى إيداع المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان

لم يتم الإعلان حتى وقتنا هذا عن موعد مُحدد لصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضما سواء الجديد أو القديم، وعلى الرغم من ذلك ظهرت الكثير من الشائعات ولكن لم تُعلن وزارة الموارد عن الموعد بشكل رسمي، حيث تكون للأسر مستفيدي الضمان قدرها 1000 ريالاً سعودياً للشخص العائل و500 ريالاً للتابعين له من الأسرة، وبالطبع لابد أن تكون الأسرة متواجدة بالضمان الاجتماعي قديم أو جديد.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

توجد بعض الشركات التي لابد من وضعها بعين الاعتبار، تلزم لكي يستطيع الشخص أن يحصل على مكرمة الملك سلمان وهذه الشروط هي كالآتي:

أولاً أن يكون الشخص ممتلكاً لجنسية سعودية.

ألا يزيد دخل الشخص المستفيد عن 3,000 ريالاً سعودياً.

عليه أن يقيم بشكل دائم بالمملكة السعودية، وأقل شيء ثلاثة أشهر قبل التاريخ الخاص بالمكرمة ويقدم الوثائق التي تثبت إقامته.

ألا يكون الشخص لديه أصول عقارية أو زراعية أو حتى تجارية.

الاستعلام عن المكرمة الملكية

توجد طريقة تساعد في الاستعلام عن مكرمة الملك، ولكن لابد من اتباع الخطوات أولاً وإليكم الطريقة وهي كالآتي: