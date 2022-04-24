نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة الموظفين بعد إجازة عيد الفطر 1443 بالسعودية للقطاعات المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المملكة السعودية قد حددت الميعاد الخاص بعودة الموظفين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، حتى يعرف الموظفين بكل القطاعين الخاص والعام مواعيد العودة للعمل بعد أن تنتهي الإجازة، ولم تقصر حكومة المملكة في التحديد للمواعيد بشكل دقيق، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنقدم لكم موعد عودة الموظفين بعد عيد الفطر 1443 وأهم المعلومات التي تحتاج إليها حول ذلك.

موعد عودة الموظفين بعد إجازة عيد الفطر 1443

إن الموظفين بالقطاعات الحكومية يعودوا للعمل بعد انتهاء إجازة العيد في الثامن من مايو الموافق سبعة من شهر شوال، لأن ميعاد انتهاء الإجازة سيكون يوم السبت، وبالتالي هو إجازة رسمية للموظفين ليوم الأحد ويذهبون للدوام.

عودة الموظفين بالقطاعات الخاصة

إن الموظفين بالقطاعات الخاصة يعودون للعمل بعد أن ينتهي عيد الفطر، فإجازتهم تنتهي الرابع من مايو الثالث من شهر شوال، وبالتالي فإن عودته ستكون الخميس أربعة شوال الموافق الخامس من شهر مايو، وفقا للمحدد من وزارة الموارد بموقعها الرسمى.

إجازة عيد الفطر للقطاعات الحكومية

إن إجازة العيد للقطاعات الحكومية مدتها 11 يوم، لتبدأ الإجازة الخامس والعشرين من شهر رمضان الموافق 26 من شهر أبريل، وتنتهي السابع من شهر شوال الموافق الثامن من شهر مايو، فميعاد العودة كان من المفترض أن يكون السبت ولكنه إجازة رسمية، ولذا تم تأخيره ليوم الأحد.

إجازة العيد بالنسبة للبنوك

بالنسبة لدوام البنوك في المملكة العربية السعودية فيتم تحديده من قبل البنك المركزي السعودي فهو يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وإن البنك المركزي قد حدد الميعاد لإجازة عيد الفطر الخاصة بالبنوك، لتبدأ في الثامن والعشرين من شهر رمضان الموافق 29 من شهر أبريل، تستمر هذه الإجازة 10 أيام، ميعاد انتهائها السابع من شوال الموافق 8 مايو، حيث أن مدة عملهم بشهر رمضان عبارة عن ست ساعات من العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءً بجميع أيام الأسبوع ويستثنى أيام الجمعة والسبت.

إجازة العيد للمدارس

إن وزارة التعليم بالسعودية ستمنح الطلاب إجازة كان من المفترض أن تكون بدايتها 24 رمضان، ولكن تم تقديمها لتكن 21 من شهر أبريل بدلاً من الخامس والعشرين من أبريل وتستمر إجازاتهم 16 يوم.