رابط منصة إنجاز برقم الجواز 1443 منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية لتسهيل الأمر على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، توفر المملكة العربية السعودية رابطًا وخطوات للاستعلام عن تأشيرة سعودية برقم جواز السفر، عبر المنصة الوطنية الموحدة ومنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية “إنجاز”، وزاد البحث عن كيفية وخطوات الاستعلام عن التأشيرة لمن يرغبون في الحصول على جميع أنواع التأشيرات بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية. التأشيرات السعودية ومدى إلمامهم بالدولة بغض النظر عما إذا كانوا مقيمين أو مواطنين. نتيجة لذلك، يمكنك بسهولة الحصول على تأشيرة سعودية بناءً على رقم جواز سفرك عبر الإنترنت من خلال زيارة منصة التأشيرة الإلكترونية (إنجاز) واستكمال التعليمات أدناه.

رابط منصة إنجاز برقم الجواز 1443

حددت منصة إنجاز المحوسبة، التابعة لوزارة الخارجية السعودية، عملية طلب التأشيرة برقم جواز السفر على النحو التالي:

ادخل إلى منصة Enjaze-Visa مباشرة من هذا الرابط: enjazit.sa .

من القائمة المنسدلة، حدد خدمة طلب القبول.

أدخل الرقم المرجعي للطلب.

أضف رقم جواز السفر بشكل صحيح.

للتأكد من أنك لست روبوتًا، أدخل رمز الصورة المرئية.

عند النقر فوق رمز الاستعلام، ستظهر النتيجة على الفور.

الاستعلام عن إصدار تأشيرة من قبل وزارة الخارجية

يمكنك الآن الاستفسار عبر الإنترنت عن تأشيرة صادرة عن وزارة الخارجية السعودية باتباع التعليمات التالية:

قم بالدخول مباشرة إلى برنامج التأشيرات الإلكترونية الخاص بوزارة الخارجية على العنوان التالي: visa. mofa. ga. sa.

اختر تأشيرة وزارة الخارجية (من القائمة المنسدلة أسفل الصفحة).

أدخل رقم التأشيرة الخاص بك.

أدخل رقم السجل.

أدخل رمز الصورة المرئية.

لبدء البحث، انقر فوق رمز الاستعلام.

Nota bene: بعد ذلك، سيتم عرض حالة التأشيرة التي استفسرت عنها. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك أن رقم السجل هو (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو رقم سجل الكمبيوتر للمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات).

معلومات منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

منصة إنجاز للتأشيرات هي إحدى المنصات الإلكترونية التي توفرها وزارة الخارجية السعودية. يتم استخدامه للاستعلام عن الطلبات المسبقة مثل طلبات الزيارة وتمديد التأشيرات وطلبات تأشيرات الحج والعمرة وطلبات التوظيف وتأشيرات العمل لموظفي البعثات الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم منصة خدمات التأشيرات “إنجاز” مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية، أبرزها ما يلي، كما هو مذكور على الموقع الرسمي للشركة:

خدمات منصة إنجاز

يتم تقديم الخدمات عبر وكالة ومنصة إنجاز (وكالة حجز، طلب توثيق الوثيقة، طلب تصديق عقد التأسيس، طلب تسجيل وكالة إلكترونية، حجز موعد جديد، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن الطلبات المقدمة بالفعل، عن طريق إدخال الهوية أو الإقامة الرقم، مصحوبًا برقم الطلب المطلوب ابحث عنه).