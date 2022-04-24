نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شروط ميسره” تقسيط جوال من الراجحي من متجر جرير ونون أقساط مريحه وانجاز سريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط بسعر الكاش الراجحي جرير، نتعرف اليوم سويا على كيفية شراء جوال بالتقسيط من بنك الراجحي الذي يمنحك العديد من المزايا، حيث يقدم لك بنك الراجحي امكانية تقسيط الجوالات الحديثة سواء الآيفون والهواواي والسامسونج وكذلك لابتوبات من مكتبة جرير السعودية.

تعتبر شركة جرير واحدة من أكبر الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية وتعمل الشركة في مجال المنتجات والأجهزة والجوالات، ويقدم متجر جرير السعودية خصومات عروض مميزة عند الشراء والتقسيط.

تقسيط جرير الراجحي

ففي ظل التطور التكنولوجي نجد كل فترة انطلاق جوالات جديد بمواصفات رائعة ولكن نجد اغلبها باهظة الثمن وقد لا يقدر البعض على شرائها كاش،ححو

لذلك نقدم من خلال هذا المقال أفضل طريقة تمكنك من شراء جوال جديد بالتقسيط عن طريق بنك الراجحي الذي يقدم للعملاء خدمة التقسيط بسعر الكاش.

تقسيط جوالات من الراجحي

يعتبر بنك الراجحي واحد من أهم وافضل البنوك في المملكة العربية السعودية، ويعمل البنك برأسمال 25 مليار ريال سعودي، ويقدم بنك الراجحي العديد من المزايا سواء على القروض او التمويل والتي تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية.

كما يمنح بنك الراجحي تقسيط الجوالات بسعر الكاش وبدون شروط معقدة عن طريق موقع نون الإلكتروني، واليكم خطوات الاستعلام عن تقسيط الجوالات من بنك الراجحي.

شروط تقسيط جوالات من بنك الراجحي

قد وضع بنك الراجحي عدة شروط ميسرة يجب مراعتها لتمكين المواطنين من شراء جوال بالتقسيط من نون او من جرير والتي تأتي على النحو التالي.

اولا يجب لابد على العميل أن يكون لديه حساب في بنك الراجحي وذلك لبدأ الاستفادة من جميع خدمات التقسيط.

يشترط أن الجوال الذي ترغب في شرائه بالتقسيط أن لا يقل سعره عن 1000 ريال سعودي.

يشترط ان يكون بحوزة بطاقة المرابحة الراجحي.

قد وضع بنك الراجحي حد اقصي لخطط التقسيط وهما 4 خطط ولا يمكن تجاوز هذا العدد على البطاقة.

يمتلك بنك الراجخي الحق الكامل في رفض أي طلب على التقسيط دون اعطاء سبب واضح لذلك.

يشترط قبل انتهاء الشهر الميلادي أن يكشف العميل على حسابه على رقم البنك ادناه 920003344 .

تقسيط جوال ايفون من جرير

مكتبة جرير السعودية من افضل المواقع الالكترونية المخصصة في البيع أونلاين لكافة المنتجات والاجهزة والجوالات الحديثة، وتتيح جرير لكل العملاء اماكنية التقسيط على كافة المنتجات والأجهزة والسلع، وذلك عن طريق استخدام بطاقة الإئتمان من أحد البنوك المعتمدة لدي جرير، فما على العميل غير الدخول على المكتبة ثم التصفح بالاقسام وتحديد المنتج الراغب في شرائه بالتقسيط ثم وضعه في سلة الشراء ثم ادخال رقم البطاقة.