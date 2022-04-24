نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام تسديد المخالفات المرورية الجديد 2022 ورابط الاستعلام عن المخالفات عبر أبشر absher.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة النظام الجديد الذي يخص مخالفات المرور قد شغل الكثيرين حتى يعرفوا تفاصيل هذا الأمر، فهم دائماً يبحثون عن طرق تساعدهم في الاستعلام عن جميع مخالفاتهم المرورية، والتعديلات التي حدثت بالنظام جعلت الجميع يقفون متسائلين للحصول على إجابات لكافة أسئلتهم، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكمنظام تسديد المخالفات المرورية.
نظام تسديد المخالفات المرورية
إن النظام المرور حدثت به تغييرات متعددة وتعديلات تتحدث عن التجزئة والتخفيض للقيمة الخاصة بالغرامة المرورية بالنسبة لا تزيد عن 25%، وفقاً لبعض الضوابط المحددة من الوزارة، وكان هذا بالاتفاق مع وزارة المالية وتم تحديد المدة لدفع المخالفات تقدر بحوالي 15 يوم.
ويمكن تقديم الاعتراض والحصول على ثلاثة أشهر لدفع الغرامة، وفي حال عدم السداد يتم الحجز على حسابات المواطنين الذين قاموا بمخالفة قواعد المرور، وعدم تسديد الغرامة بالتعاون مع ديوان المظالم ووزارة العدل، ولقد تم السماح بالتقسيط للغرامات المرورية من قبل إدارة المرور فهذه كانت أهم التفاصيل الواردة بشأن التعديلات بالمخالفات المرورية.
طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية
تستطيع أن تقوم بالاستعلام عن جميع المخالفات المرورية المتواجدة عن طريق اتباع بعض الخطوات السهلة التي تساعدك في معرفة هذا الأمر، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:
- أولاً تقوم بالدخول على بوابة أبشر.
- تختار خدمات الأفراد ومن بعدها تقوم بتسجيل الدخول للحساب الخاص بك بالمنصة ويكون هذا، من خلال إضافة اسم المستخدم ورقم الهوية.
- تختار من بعدها أو خدمات المرورية بمنصة أبشر.
- تنقر فوق خانة استعلام عن المخالفات المرورية عن طريق استخدام رقم المخالفة.
- تكتب كافة البيانات ومن أهمها اسم الشخص المسجل السيارة باسمه وتكتب رقم الرخصة وتضيف رقم اللوحة.
- تنقر على كلمة استعلام عن طريق استخدام رقم الهوية.
- تنتظر بعد ذلك إلى أن يتم التحميل للصفحة وسترى كافة المخالفات المسجلة على هذا الشخص.
كيفية تقديم اعتراض على المخالفات المرورية
تستطيع أن تقدم اعتراضات على المخالفات المرورية، وهذا يكن عبر استخدام خطوات تساعدك بهذا الأمر، وإليكم هذه الخطوات وهي كالآتي:
- تفتح صفحة المخالفات المتواجدة داخل بوابة أبشر.
- تختار بعد ذلك قائمة الاعتراض.
- تقم بقراءة كافة الشروط الخاصة بالتقديم. الاعتراضات على المخالفات المرورية.
- تفتح الصفحة الذي تخص التقديم للاعتراض.
- تكتب كافة البيانات وتضيف الأسباب الكامنة وراء التقديم للاعتراض.
- تنقر بعد ذلك فوق كلمة إرسال.
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