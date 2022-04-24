انت الان تتابع خير يجب على أولياء الأمور معرفتها فوراً .. وزارة التعليم السعـودية تعلـن عن 7 تغييرات هامة في الفصل الدراسي الثالث !! والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - استقبالت المـدارس في المملكة الطلبة، في الفصل الـدراسي الثالث الذي سيكون حضـورياً بشكل كامل، خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر.

وحول آلية الدراسة، وجهت وزارة التعليم في وقت سابق بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده موخراً من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي في ظل جائحة كورونا للطلاب والطالبات أقل من 12 سنة، والدليل الإرشادي الوقائي المحدّث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 سنة، وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من الوزارة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وأفادت وزارة التعليم باستمرار الاستفادة من استخدام المنصات التعليمية في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات، واستثمار المحتوى التعليمي في منصة "مدرستي" وقنوات عين التعليمية وأدوات التعليم الرقمية، إضافة إلى استمرار العمل في تنفيذ برنامج تعزيز مهارات الطلبة في المرحلة الابتدائية وتفعيلها في الفصل الدراسي الثالث.

الإجراءات الاحترازية

وجهت الوزارة إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة و"وقاية"، وكشفت عن إجراءات جديدة، سيبدأ تطبيقها، اعتبارًا من غد الأحد؛ وهي:

- إلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية عودة الطابور الصباحي.

- إلغاء المجموعات (أ و ب).

- عودة الإذاعة المدرسية.

- عودة المقصف.

- عودة الأنشطة اللاصفية.

- ممارسة الرياضة البدنية.

وكشفت وزارة التعليم عن بعض النشاطات التي ستستمر في الفصل الثالث، وهي:

- استمرار استخدام المنصات التعليمية المعتمدة في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات واستثمار المحتوى التعليمي في منصة «مدرستي» وقنوات عين التعليمية ووسائل التعليم الرقمية.

-استمرار العمل بتنفيذ برنامج مهارات الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية، وتفعيلها في الفصل الدراسي الثالث. -استمرار اشتراط اكتمال التحصين لمن هم أكبر من 12 عامًا.