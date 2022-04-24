انت الان تتابع خبر اتفرج : صورة نادرة تعرض لأول مرة تجمع الملك السعودي خالد والملك فهد والملك عبدالله .. والكشف عن مكانها ومناسبتها! والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بتداول صورة نادرة وعفوية اظهرت جلالة الملك السعودي خالد رحمه الله ، وذلك من داخل الحرم المكي عقب غسيل الكعبة المشرفة .ووثقت الصورة الملك خالد ، داخل الحرم المكي ، ومن خلفه ولي العهد الأمير فهد آنذاك ( الملك فهد ) ، وسمو الأمير عبدالله النائب الثاني ( الملك عبدالله ) ، وكذلك الأمير متعب بن عبدالعزيز " رحمهم الله جميعا وغفر لهم " .