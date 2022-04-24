نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل أفراد الضمان المطور تسجيل جديد بوزارة الموارد البشرية في المقال التالي
تسجيل أفراد الضمان المطور، حيث يحرص عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية إلى الاستعلام اليومي عن طريقة التسجيل في الضمان المطور الجديد الذي تم استحداثه من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد تم وضع نظام جديد بشروط جديدة من خلالها يقع الاختيار لبعض الأفراد والأسر للحصول علي دعم الضمان الجديد، حيث تهدف الوزارة من توفير هذا النظام إلى اختيار أكثر الفئات التي هي بحاجة للحصول علي دعم الوزارة، وقد أعلنت الوزارة عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد لجميع المستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي لفترات زمنية أخري، وسوف نوضح لكم آلية تسجيل تسجيل أفراد الضمان المطور.
تسجيل أفراد الضمان المطور
كشفت الوزارة بأن معاش الضمان الاجتماعي لن يتم إيقافه أو أن ينقص لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه المدة أو بعد أن يتم التحويل للنظام المطور، علي أن يتم التسجيل في الضمان المطور بهذه الخطوات:
- يجب الدخول إلى بوابة التسجيل الخاصة بالوزارة التالية/ منصة الحماية والدعم الاجتماعية.
- النقر علي تبويب (إنشاء حساب جديد).
- يجب إدخال بيانات أساسية بطريقة صحيحة مثل رقم الجوال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
- تطلب المنصة تسجيل بيانات أخري هامة يجب تسجيلها مثل (البيانات الشخصية، وبيانات السكن والدخل، وبيانات التعليم والتراخيص والبيانات الخاصة بالممتلكات وكذلك بيانات التابعين، الحساب البنكي).
- الموافقة علي الشروط والأحكام التي تخص التسجيل في المنصة.
- ثم النقر علي تقديم الطلب.
شروط عامة للتسجيل في الضمان المطور
وضعت وزارة الموارد البشرية شروط عامة يجب توافرها سواء في الفرد المستقل أو رب الأسرة، وقد تم تحديد هذه الشروط علي النحو التالي:
- يشترط أن يكون مقدم الطلب الخاص بالحصول على الضمان الاجتماعي من حاملي الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون كل مستفيد لديه رغبة في التقديم أن يكون مقيماً بشكل مستمر داخل الأراضي السعودية.
- يجب أن يقل الدخل الإجمالي لكل أسرة عن الدخل المحتسب المخصص للحد الأدنى لمعاشات الضمان الاجتماعي.
- يجب توافر الشروط الخاصة بمعايير امتلاك الثروة التي تكون صادرة من جانب لائحة قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يجب ألا يكون لدى الشخص المستفيد الذي يرغب بتقديم طلب للحصول على المعاش أي أصول من أي نوع يكون لها قيمة عالية.
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