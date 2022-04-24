رابط نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة للمعلمين 1443 خطوات تغيير البيانات

نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة للمعلمين 1443 يعد نظام فارس من أهم المنصات الإلكترونية الحكومية التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم السعودية وهي متخصصة للمعلمين والمديرين العاملين في قطاع التربية والتعليم، حيث وفرت المنصة الكثير من الخدمات و المساعدات التي تساعدهم و التخفيف عنهم بالذهاب إلي إدارات التعليم، فمن خلال تسجيل الدخول إلى منصة فارس، أصبح بأمكان المعلمين إرسال الطلبات الجديدة بشكل الكتروني، كما يمكنك من خلال منصة فارس تغيير وتعديل بيانات الطلبات الجديدة، ويمكنك ايضًا تقديم طلب الإجازات.

خطوات التسجيل في منصة فارس للخدمات الذاتية الجديدة للمعلمين 1443

بدأ عدد كبير من المعلمين والمعلمات والمديرين العاملين في قطاع التربية والتعليم بالبحث عن طريقة التسجيل في منصة فارس للخدمات الذاتية الجديدة وهي:

في البداية قم بالدخول إلى بوابة فارس الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار أيقونة إنشاء مستخدم جديد.

ثم قم بإدخال رقم السجل المدني.

بعد ذلك سيطلب منك ادخال رقم الايبان المذكور مع راتب الموظف.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوب ادخالها (رقم البريد الإلكتروني، رقم الجوال).

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بإدخال في الخانة المخصص لها.

ثم النقر على أيقونة تنفيذ.

بعد ذلك قم بالدخول إلى صفحة التسجيل والنقر ايقونة تفعيل المستخدم.

قم بكتابة رقم الهوية ثم النقر على إرسال.

هكذا سيتم تسجيلك في نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة.

طريقة تغيير البيانات في نظام فارس الجديد 1443

هناك عدد كبير من المعلمين الذين يتساءلون عن طريقة تغيير البيانات في نظام فارس إدخال البيانات الصحيحة، الطريقة هي: