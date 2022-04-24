طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين ومعايير التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والمطور، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة بالاعلان عن مد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وذلك حتى تاريخ 5 / 4 / 1444 ه‍ والموافق 30 / 10 / 2022 م، ولقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية على أن الضمان الاجتماعي لن يقوم بتوقف أو نقص أي مستفيد سبق تثبيت حاجتة خلال هذه المده أو حتى بعد الانتقال للنظام الجديد المطور، وأكدت أيضا على ضرورة أخذ كافة المعلومات الخاصة بالضمان الاجتماعي من المنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية للوزارة، كما صرحت أنها سوف تتخذ إجراءات شديدة في حق من يعمل على تضليل المستفيد.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين:

هذه هي الخطوات التي يجب إتباعها لإتمام عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي بالسعودية للمستفيدين:

أولاً قم بدخول منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمية.

بعد ذلك ادخل رقم السجل المدني الخاص بك، وعليك كتابة جميع المعلومات التي سوف تطلب منك.

أيضا عليك التأكد من جميع شروط التقديم بقرأتها ثم الموافقة عليها.

في النهاية ستجد أنك قد اتممت عملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

ملحوظة: يتم مراجعة كافة الطلبات بدقة شديدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد وذلك بهدف معرفة إن كنت من مستحقين الدعم أم لا.

معايير التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

هذه هي جميع الشروط والمعايير التي يجب توافرها من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، والاستفادة من الدعم: