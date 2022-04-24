تمديد التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور ومتى ينتهي بالشروط والخطوات

تمديد التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور مستخدم جديد ننقله لكم بالخطوات والشروط في هذا المقال، أعلنت السعودية تمديد فترة الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد لمن لم يسجل من قبل، وذلك حتى يستوعب النظام أكبر عدد ممكن من المواطنين، إذ تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم كل ما هو مفيد المواطن السعودي، لإعانته على أن يحيا حياة كريمة وتتوفر بها كل سبل الراحة، لذلك فإن تأجيل التقديم في نظام الضمان الاجتماعي المطور كان أحد تلك الخطوات حتى يستطيع جميع المستحقين تسجيل الدخول.

تمديد التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

قم بالتوجه أولاً إلى رابط منصة الدعم والحماية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو قم بالتسجيل من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بطريقة صحيحة، أو كتابة رقم الهوية والضغط على أيقونة دخول.

استكمل بياناتك من الاسم بالكامل ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

قم بكتابة رمز التحقق ثم اضغط أن وافقت على الشروط والأحكام.

متى ينتهي موعد تسجيل الدخول في نظام الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت السعودية تمديد فترة تسجيل الدخول للراغبين في الإلتحاق بالنظام الاجتماعي المطور، ممن تنطبق عليهم الشروط، حتى يتثنى لجميع المستفيدين من التسجيل، لذلك تم التمديد حتى يوم 5 من شهر ربيع ثان بعام 1444، والذي يوافق يوم 30 أكتوبر 2022.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت الوزارة بعض الشروط للراغبين في تسجيل الدخول بالنظام الجديد، وهي:

أن يكون المواطن مقيماً إقامة كاملة داخل حدود المملكة العربية السعودية باستثناء زوجة المواطن الغير سعودية، وأرملة المواطن أو مطلقته ولها أبناء سعوديين، أو أبناء السعودية المطلقة أو الأرملة من زوج غير سعودي.

أن يكون الدخل الإجمالي للفرد أقل من 1100 ريال سعودي أو 550 ريالاً عن كل فرد في الأسرة.

ان يقوم المواطن بتجهيز كل الأوراق والمستندات المطلوبة.

في حالة تعدد الأسر تُحسب كل أسرة لحالها.

عدم امتلاك أي أصول ذات قيمة عالية.

مزايا النظام الاجتماعي المطور

يحقق النظام الاجتماعي الجديد الكثير من الإفادة للمواطنين ومنها: