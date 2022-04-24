نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا موعد صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية ومصر والدول العربية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية، فقد دشن الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، توجيهاً لجميع فروع وزارة المملكة بتجهيز جميع المساجد والمصليات المفتوحة لصلاة العيد لعام 1443، وداعياً إلى بذل المزيد من الجهود وتهيئة كافة الجوامع للمصلين، كما أوضح الوزير ضرورة اتباع التعليمات الوقائية التي تضمن عدم انتشار وباء كورونا عند الذهاب لأداء الصلاة في المساجد والمصليات داخل حدود المملكة، وإليكم تفاصيل موعد صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية رسميًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية

بحسب ما نشرته وزارة الشؤون الإسلامية عبر صفحتها الرسمية بتويتر، وما أعلنه وزير الشؤون بتعميم صلاة عيد الفطر 1443؛ فإن مَوعد صَلاة العَيد بالمملكة تم تحديده بعد شروق الشمس بربع ساعة أي في تمام الساعة 5:53، وقد يختلف التوقيت بين كل محافظة والأخرى من حافظات المملكة، وذلك التوقيت وفقًا لتقويم أم القري السائد بالمملكة العربية السعودية، ومن أهم توجيهات الدكتور عبد اللطيف وزير الشؤون الإسلامية؛ هي ضرورة الالتزام بكافة الإرشادات والإجراءات الوقائية عند التوجه للصلاة والالتزام بمسافة التباعد الجسدي بين الأفراد.