نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد التسجيل في الضمان المطور رابط تسجيل نظام الضمان الجديد 1443 sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان المطور 1443، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق نظام الضمان الاجتماعي الجديد وبدء التسجيل عليه، من 20 فبراير 2022 على أن يستمر العمل على المنصة القديمة حتي 23 مايو 2022، وتساءل الراغبين في الاشتراك على هذا النظام عن موعد غلق التسجيل، وقد خرجت وزارة الموارد البشرية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أكدت فيه على تمديد فترة التسجيل للمستفيدين المسجلين في نظام الضمان القديم، حتي الخامس من شهر ربيع الثاني 1444 هجرياً، الموافق 30 أكتوبر 2022، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بمتابعة أهم الأخبار التي تهم المواطن بمختلف الدول، ونعرضها عليكم من مصادرها الرسمية بالتفاصيل فتابعونا.

رابط التسجيل في الضمان المطور 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية “hrsd.gov.sa“.

أو الدخول المباشر على منصة الحماية الاجتماعية “sbis.hrsd.gov.sa“.

تسجيل البيانات كاملة وصحيحة.

الضغط على إرسال الطلب.

موعد غلق التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن استمرار التسجيل لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم على نظام الضمان المطور.

حتي 5/4/1444، الموافق 30/10/2022، وأوضحت الوزارة بأن المعاش لن يتوقف أو يتم الانتقاص منه للمستفيدين الفعليين.

سواء في النظام القديم أو بعد الانتقال للنظام الجديد بشرط توافر شروط الاستحقاق، على أن يتم الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان المطور إلكترونياً، بالإضافة لقيام الوزارة بإرسال رسائل نصية بالنتيجة لمن توافرت لدية شروط الاستحقاق، وسوف نوضح لكم هذه الشروط فيما يلي.

شروط الاستحقاق

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل أراضي المملكة إقامة دائمة، ويستثني من ذلك

أ- الزوجة الغير سعودية المتزوجة من سعودي.

ب- أرملة السعودي الغير سعودية التي لها أولاد منه.

ج- مطلقة السعودي الغير سعودية التي لها أولاد منه.

د- أبناء الأرملة والمطلقة السعودية التي زوجها غير سعودي.

و- الأيتام وأصحاب الإعاقات والأرامل اللاتي لديهن أيتام ممن يحملن بطاقات التنقل.