بنك البلاد| أجل سداد الأقساط مع تمويل شخصي سريع بدون كفيل

بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية يوفر العديد من العروض التمويلية الميسرة للأفراد ومن بين تلك المنتجات التمويل تمويل الأسهم الذى يمتاز بأنه متاح للمواطن السعودي وأيضاً المقيم كما يستطيع المتقاعد من الحصول عليه فهو تمويل لكافة العملاء بالاراضي السعودية كما أنه متاح بمميزات عديدة ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نتعرف على تفاصيل تمويل الأسهم لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

أجل سداد الأقساط مع تمويل بنك البلاد بالسعودية

يوفر بنك البلاد بالسعودية التمويل الشخصي الذى يمتاز بأن العميل يستطيع تأجيل سداد الأقساط في بداية التمويل كما أنه يتميز بمزايا أخرى منها ما يلي

تمويل الأسهم لدى بنك البلاد متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل الأسهم لدى بنك البلاد بسرعة إتمام الإجراءات.

يتميز أيضاً تمويل الأسهم لدى بنك البلاد بأنه متاح سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية ربما تصل إلى 60 شهر.

كما يستطيع أيضاً العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل لدى بنك البلاد.

يستطيع كذلك العميل المتقدم من تأجيل سداد قسط من كل عام.

كما يمكن أيضاً أن يحصل العميل على تأجيل سداد الأقساط في بداية التمويل.

يمتاز أيضاً تمويل الأسهم لدى بنك البلاد بأنه لا يشترط وجود كفيل عند طلب التمويل.

يحصل العميل المتقدم على مبلغ تمويلي ربما يصل قيمة إلى 2 مليون ريال سعودي.

كذلك يستطيع العميل من الحصول على تمويل شخصي إضافي.

القرض الشخصي لدى بنك البلاد متاح للسعودي وأيضاً المقيم.

شروط التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالسعودية

حدد بنك البلاد بالسعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على تمويل الأسهم لدى بنك البلاد ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون العميل المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام كحد أدنى عند التقديم.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم لديه حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم السعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون المتقدم الغير سعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 3500 ريال سعودي.

خدمة عملاء بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يستطيع جميع العملاء الراغبين في التواصل مع بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية التواصل مع البنك من خلال الإتصال على الرقم8001230000 من داخل أراضي المملكة العربية السعودية وكذلك يستطيع العملاء الغير قائمين بالسعودية الإتصال على الرقم التالي 00966920001002 كل ذلك من أجل مساعدة العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين.