نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معاش الضمان المطور الجديد والقديم وزارة الموارد تعلن تمديد فترة التسجيل في الضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منذ قليل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن بدأ صرف معاش الضمان المطور الجديد والقديم، للمستفيدين المنطبق عليهم الشروط وإيداع المخصصات المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين، وكذالك تعمل الحكومة السعودية عن صرف راتب متقاعدي التأمينات شهر مايو، وتأتي هذه الخطوة من قبل الوزارة، حتى يتمكن المستفيدون من الصرف قبل حلول عيد الفطر المبارك، وتعمل الوزارة في الوقت الحالي، على توحيد موعد الصرف لكلا النظامين المطور والقديم.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أيضاً عن، تمديد فترة التسجيل الإلكتروني في النظام المطور الجديد حتى 2022/10/30 القادم، الموافق 1444/04/05 هجري، حتى تتيح أكبر وقت ممكن أمام الراغبين في التسجيل في النظام المطور الجديد، وأكدت أن معاش الضمان لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه الفترة، أو بعد انتفاله من النظام القديم إلي المطور الجديد.

صرف معاش الضمان المطور الجديد

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد موعد الصرف للضمان القديم والجديد، وتحديد الأول من كل شهر ميلادي موعد موحد للصرف، وقالت أنها أودعت المعاش الماضي في الأول من شهر إبريل 2022، بالتزامن مع صرف معاش الضمان القديم.

شروط الحصول على معاش الضمان المطور

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويقيم بصورة دائمة داخل الأراضي السعودية.

أن لا يكون يمتلك أصول أو عقارات ذات قيمة مالية عالية.

لا يتعدى دخله الشهري عن 3000 ريال في الشهر.

استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء.

الالتزام التام ببرامج التدريب التي توضع له في حالة قدرته على العمل.

لا يكون مقيم في أحد دور الإيواء الحكومية أو في السجون.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة أنظمة عديدة للضمان في الدول التي وضعها مشابهة لوضع المملكة، حتى تستخلص أهم النقاط الإيجابية بها وتضعها في الضمان المطور وخلصت الوزارة إلي فلسفة جديدة في تقديم وصرف معاش الضمان المطور الجديد، وهي التدريب للقادرين على العمل وخلق فرص عمل لهم، تجعلهم قادرين على الصرف على أنفسهم نتيجة جهدهم وعملهم.

موعد صرف المكرمة الملكية شهر رمضان 1443

المكرمة الملكية هي مساعدة مقطوعة يمنحها الملك سلمان بن عبد العزيز، للمستفيدين من الضمان الاجتماعي سواء القديم أو الجديد، وعادة تصرف في النصف الثاني من شهر رمضان قبل حلول عيد الفطر المبارك.