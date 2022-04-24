نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مد التسجيل في الضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية منذ ساعات عن تمديد الفترة المخصصة للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور ، وذلك للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق ، ويكون مد التسجيل في الضمان المطور الجديد حتي تاريخ الخامس من شهر ربيع الأخر من عام 1444 هجرياً والموافق يوم الأحد 30 أكتوبر 2022 ميلادي ، وهي فترة كافية لتعديل الأوضاع وتوفيق الشروط ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض طريقة التسجيل في الضمان المطور الجديد ، وبيان مفصل لجميع ضوابط صرف معاش الضمان المطور ، كذلك يمكنكم الاطلاع علي دليل مصور للضمان الاجتماعي الجديد يوضح كافة المتطلبات والشروط والأحكام عبر موقعنا ثقفني.

مد التسجيل في الضمان المطور عن طريق نفاذ

يمكن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور بالخطوات الآتية بالترتيب :

من حساب الفرد في منصة نفاذ أو من خلال الصفحة الخاصة بالتسجيل علي موقع وزارة الموارد البشرية. نبدأ بالضغط علي ” تسجيل حساب جديد” . ثم نقوم بتعبئة البيانات المطلوبة مثل : رقم الهوية الوطنية أو الإقامة للمستفيد.

الهاتف الجوال الخاص بالمستفيد .

تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم وفق التقويم الهجري. بعدها نقوم بتكوين كلمة سر للحساب ، ثم إعادة تأكيدها مرة أخرى. نضع رمز التحقق الظاهر في الخانة المخصصة ، ثم نقوم بالموافقة علي الشروط والأحكام. بعد ذلك عليك نضغط علي ” توثيق”. أخيراً نسجل دخول و نقدم طلب المعاش.

مع مراعاة توافر شروط الضمان التي نتعرف عليها بالفقرة التالية.

شروط استحقاق معاش الضمان المطور

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور يستوجب استيفاء الشروط ، و نستعرض ضوابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد كالآتي :

أولاً الجنسية : أن يكون سعودي مقيم بصورة كاملة ودائمة داخل المملكة ، يستثني منه كل من : زوجة السعودي الغير سعودية. أرملة السعودي الغير سعودية شرط وجود أولاد لها منه. مطلقة السعودي الغير سعودية شرط وجود أولاد لها منه. الأبناء لكل من الأرملة والمطلقة من الجنسية السعودية وكان الأب غير سعودي. أصحاب الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام ممن يحملن بطاقات تنقل.

أن يكون سعودي مقيم بصورة كاملة ودائمة داخل المملكة ، ثانياً الدخل : بالنسبة للمستقل ، ألا يزيد دخله الشهري عن الحد الأدنى المقدر بـ 550 ريال. أما لعائل الأسرة فلا يزيد دخله عن 1100 ريال شهرياً.

بالنسبة للمستقل ، ألا يزيد دخله الشهري عن الحد الأدنى المقدر بـ 550 ريال. ثالثاً الالتزامات : يجب أن يستوفي الشروط التالية : تقديم خدمات التعليم والصحة للأبناء. الالتزام بالبرامج التدريبية والتوظيفية لكافة أفراد الاسرة القادرين علي العمل.

يجب أن يستوفي الشروط التالية : رابعاً : يشترط عدم إقامة المستحق في إحدى مراكز الإيواء أو دور الرعاية التابعة للدولة بصورة كاملة.

: يشترط عدم إقامة المستحق في إحدى مراكز الإيواء أو دور الرعاية التابعة للدولة بصورة كاملة. خامساً : تملك أصول أو عقارات ذات قيمة مالية عالية يمنع الاستحقاق لصاحب الحساب.

: تملك أصول أو عقارات ذات قيمة مالية عالية يمنع الاستحقاق لصاحب الحساب. سادساً ضوابط عامة : في حال كان للعائل أكثر من أسرة يتم احتساب المعاش لكل أسرة علي حدة. إقامة أحد أفراد الاسرة خارج المدينة بهدف الدراسة لا يؤثر علي تسلم المعاش.



باستيفاء تلك الشروط يمكنكم التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور ، خلال تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان.