نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة عيد الفطر السعودية للموظفين والمدارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الفطر السعودية من الأكثر بحثًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك بمناسبة اقتراب انقضاء شهر رمضان الفضيل وحلول عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت هيئة الخدمات المدنية في المملكة أن الثاني من مايو 2022 هو غرة شهر شوال وأول أيام العيد، وفيما يلي نوضح موعد بدء الإجازة للموظفين والطلاب.

اجازة عيد الفطر السعودية

ينص قانون العمل في المملكة العربية السعودية على منح جميع موظفي المملكة إجازة مدفوعة الأجر.

وذلك سواء كانوا العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص، حيث يتم منح الإجازة دون خصم من الأجر الأساسي.

مع العلم أنه في حالة تطلب ظروف العمل لقطع إجازة العيد، يتم احتساب الساعة بساعة ونصف.

موعد اجازة عيد الفطر السعودية للعاملين بالقطاع الخاص

تبدأ إجازة موظفي القطاع الخاص في السعودية يوم الأحد 30 رمضان 1443 الموافق 1 من مايو 2022.

تستمر الإجازة أربعة أيام، وبذلك تنتهي يوم الأربعاء 3 من شوال 1443 الموافق 4 مايو 2022.

موعد اجازة عيد الفطر السعودية للقطاع الحكومي

بينما تبدأ إجازة العيد للقطاع الحكومي يوم الثلاثاء المقبل 25 من رمضان 1443 الموافق 26 أبريل 2022.

تستمر الإجازة لمدة عشرة أيام، حيث تنتهي يوم الخامس من شوال 1443 الموافق 6 مايو 2022.

موعد بدء الإجازة للطلاب

بينما تقرر منح الطلاب إجازة مدتها 13 يوم متتالية، وبذلك تكون بدايتها يوم الاثنين 24 من رمضان 1443 الموافق 25 من أبريل الجاري 2022.

تنتهي الإجازة ويعود الطلاب إلى المدارس يوم السبت 6 من شوال 1443 الموافق 7 من مايو 2022.

رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك 2022

يفصلنا أيام قليلة على موعد حلول عيد الفطر المبارك، وبهذه المناسبة السارة نقدم مجموعة من عبارات التهنئة بالعيد:-

نهنئكم باقتراب حلول العيد، ونتمنى لكم الصحة والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.

نسأل الله أن يجعل أيامكم كلها أعياد وأيام مباركة، وأن يملأ قلوبكم بالسرور والفرحة.

عيد فطر سعيد.. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة كلها بالخير واليمن والبركات.

عيد سعيد علينا وعليكم.. كل عام وأنتم بخير وسعادة وقلوبكم عامرة بحب الله.

في هذه الأيام المباركة، ومع اقتراب عيد الفطر، أدعوا الله لكم أن يديم عليكم الصحة والسعادة.

اللهم يا من أهل الهلال وأرسى الجبال أن تجعل أحبائي في العيد في أحسن حال.

عساك أن تكون من المغفورين لهم والعتقاء من الناروالفائزين بالجنة.. عيد فطر سعيد.

بذلك نكون انتهينا من تقديم موعد اجازة عيد الفطر السعودية لكل من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، كما أوضحنا موعد بدء الإجازة لطلاب المدارس وموعد العودة أيضًا، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.