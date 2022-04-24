طريقة التواصل مع الملك سلمان بن عبد العزيز لطلب مساعدات مالية وعلاجية وتأكيد القبول في ٣ خطوات

طريقة التواصل مع الملك سلمان بن عبد العزيز نتحدث عنها من خلال الآت في تلك السطور المقبلة، حث يهتم عدد كبير من مواطني المملكة السعودية بالتعرف على مختلف الطرق المتاحة والتي من خلالها سيكون من السهل التقديم للطلب الخاص بالمواطن أو طرح استفساره وتقديم شكواه، وعن طريق تلك الطرق المختلفة المتاحة يكون من السهل الوصول للمكتب الخاص بالملك سلمان بن عيد العزيز حيث يتم الطرح لمختلف الشكاوى ومتابعتها والوصول للمواطنين من المحتاجين، وفيما يلي أهم المعلومات عن تلك الطرق الأكثر سهولة على المواطنين.

طريقة التواصل مع الملك سلمان بن عبد العزيز

التواصل مع الملك سلمان بن عبد العزيز من السهل أن يتم من خلال اتباع خطوات بسيطة لطريقة إلكترونية قد تمت إتاحتها من قبل الجهات المسؤولة والمعنية بالديوان الملكي من باب أن يكون أمر التواصل بشكل مباشر مع الملك أمر من الأمور المتاحة والسريعة، ومن خلال الاستعانة بالرقم الموحد والذي قد خصصته الدولة لاستقبال الطلبات بطريقة التواصل الهاتفي سيكون هناك تواصل مع المواطن وحل لمشكلته و إيجاد إجابة لاستفساره بأقل وقت ممكن والرقم هو 800400000.

طريقة التواصل إلكترونيًا مع الملك سلمان بن عبد العزيز

بالإمكان التواصل عبر المنصة الرسمية والتي تتبع الديوان الملكي، ومن خلال الاستعانة بالخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون بالدخول الفوري عبر الهاتف للمنصة الإلكترونية والتي تتبع الديوان الملكي.

فور التسجيل لدخول المنصة يتوجه الموطن لخدمة إلكترونية، ويقوم بالنقر على مربعها.

بعد أن يستعين الشخص بالفورم الإلكتروني المُرفق لا بد وأن يتم الملأ له بكل البيانات المطلوبة.

أهم البيانات هي الاسم، والرقم للهاتف مع الذكر لمحل الإقامة بالمملكة السعودية.