التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1443 – 1444 بعد تمديد فترة التسجيل

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عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1443 – 1444 من الرابط الرسمي بالشروط الجديدة التي منحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لكل الراغبين فى الإستفادة من الضمان الإجتماعي، وخاصة بعد تمديد مدة التسجيل الى نهاية شهر أكتوبر 2022، أي تم زيادة مدة التقديم لمدة 6 أشهر تقريباً عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، لذا يمكنكم من خلال هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني التعرف على طريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي الجديد المطور والشروط المطلوبة.

التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1443 – 1444 بعد التعديل

يستطيع الكثير من المواطنين السعوديين التسجيل في الضمان الجديد المطور من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة تتم كالتالي:



الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ( sbis.hrsd.gov.sa ).

). الذهاب إلي أيقونة الخدمات الإلكترونية ومنها إلي تسجيل جديد.

البدء في تسجيل البيانات المطلوبة.

كتابة تاريخ الميلاد بالصيغة الهجرية.

تسجيل رقم الجوال.

كتابة رقم الهاتف.

إنشاء كلمة مرور.

المرور من رمز التحقق.

الضغط فوق “توثيق”.

تم التسجيل بنجاح.

كيف أسجل فى الضمان الإجتماعي الجديد 1443

الدخول على منصة الدعم والحماية المدنية. تسجيل رقم الهوية وكلمة المرور. تعبئة البيانات (رقم الهوية، البريد الالكتروني، رقم الجوال). سجل (اسمك الأول، ثم اسم الاب والجد، والعائلة). كمل بيانات الجنسية والحالة الاجتماعية والعمر. اجب على الاسئلة المعروضة. سجل بيانات المسكن. تعبئة البيانات المطلوبة الخاصة بالدخل الشهري. سجل بيانات التعليم.

كم راتب الضمان الإجتماعي الجديد المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الراتب الشهري لمستحقي الضمان الإجتماعي الجديد والتي تزيد بزيادة الأفراد، حيث تحصل الأسرة المكونة من ٣ أفراد على 3140 ريال سعودي، بل تحصل الأسرة المكونة من فردين على 2570 ريال سعودي، كما أن المكونة من فرد واحد لا تحصل سوي على ألف ريال سعودي.

موعد غلق التسجيل في الضمان الإجتماعي الجديد المطور

كشف الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن مواعيد اغلاق التقديم في الضمان الإجتماعي الجديد المطور سيكون يوم 30 اكتوبر 2022 الموافق 5 / 4 / 1443 ه‍.

تنبيه هام: إذا رغبت في الحصول على المساعدات ضعها في التعليقات أسفل هذا المقال التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1443 – 1444 من الرابط الرسمي بالشروط الجديدة.