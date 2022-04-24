نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “قولوا آمين” متى تنزل المكرمة الملكية للضمان 1443 وكيف تتأكد منها في حسابك sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم متى تنزل المكرمة الملكية للضمان 1443، حيث ما يزال المواطنين والمواطنات في جميع ربوع المملكة العربية السعودية على أمل في صدور قرار سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه بخصوص نزول المكرمة الملكية قبل انتهاء شهر رمضان المبارك ودخول عيد الفطر، وسنتابع معكم في هذا المقال آخر المستجدات بخصوص موعد نزول المكرمة الملكية للمستفيدي أنظمة الضمان الاجتماعي، كما وسنتعرف معكم على الشروط وطريقة التأكد من نزول المبلغ في الحساب، فتابعوا معنا أولا بأول أعزائنا المتابعين.

المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي المطور

ومن أكثر المواطنين المشغول بالهم بخصوص المكرمة الملكية أو معونة شهر رمضان المبارك هم مستفيدوا الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وخاصة الأشخاص الذين لم يكونوا مستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي الجديد وهذه أول مرة يستفيدون من الضمان المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حيث نزلت اكرامية الضمان الاجتماعي العام الماضي بعد توجيهات السيد خادم الحرمين الشريفين بصرفها لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، وهذه لم تكن أول مرة حيث تم صرف المكرمة في العديد من السنوات الماضية.

وفي حالة نزول المكرمة في خلال الأيام القادمة بإذن الله، فستكون هذه أول مكرمة بالنسبة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجدد، ويجب عليك التأكد من أهلية الضمان المطور 1443.

شروط المكرمة الملكية للضمان

وأما بالنسبة للشروط، فهناك العديد من الشروط التي تسري للحصول على المكرمة الملكية حين صدورها، وهذه الشروط يجب أن تتوافر فيك حتى تستفيد منها اذا صدر القرار السامي بصرفها، وهذه الشروط كالآتي:

أول وأهم شرط أن يكون الأشخاص المستفيدين سعوديي الجنسية.

الإقامة في المملكة آخر 90 يوما على الأقل.

أن تكون مؤهل ومسجل في نظام الضمان الاجتماعي القديم والمطور، والمكرمة ستشمل الضمان المطور.

ألا تمتلك أي سجل تجاري أو عقاري أو زراعي، حيث امتلاكك لأي منهم دليل على أنك لا تحتاج للمكرمة.

يحصل العائل على 1000 ريال والتابع على 500 ريال لكل فرد، وهذا بحد أقصى 3000 آلاف ريال للأسرة الواحدة.

متى تنزل المكرمة الملكية للضمان

وأما بالنسبة للموعد، فقد تعودنا أن المكرمة الملكية في السنوات التي تم صرفها بها تصرف في فترتين على الأغلب:

النصف الأول ببداية شهر رمضان المبارك، وهذا كما حدث العام الماضي.

نهاية شهر رمضان وهذا بالنصف الثاني، وهذا ما حدث في الكثير من السنوات الماضية، حيث صرفت بالقرب من عيد الفطر المبارك.

وعلى الرغم أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تحدد موعدا محددا لصرف معونة شهر رمضان أو المشتهرة بالمكرمة الملكية، وأنه ليس لها موعد ثابت، ولكن نتوقع أن تصدر قرارات مبشرة خلال الفترة القادمة، فقولوا آمين.

كيف اتأكد من المكرمة في حسابي الضمان

ويمكنك متابعة نزول الدفعات ورصد المكرمة في حالة صدور القرار بنزولها، وهذا كحال أي دفعة أخرى، وهذا ما يمكنكم عمله بكل يسر عن طريق الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الضمان الجديد sbis.hrsd.gov.sa.

في خانة اسم المستخدم اكتب رقم الهوية.

ثم ادخل كلمة المرور.

بعدها اكتب رمز التحقق المرئي في الموقع.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

سينتقل بك إلى صفحتك الرئيسة.

اختر في شريط الخياريات “الأهلية والاستحقاق”.

ستظهر لك آخر الدفعات، ومعها حالة الأهلية.

ومعها أيضا المبلغ المستحق.

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