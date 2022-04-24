نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي السعودي لتقديم المساعدات وسداد الديون كيفية كتابة صيغة طلب المساعدة من الديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الديوان الملكي السعودي لتقديم المساعدات وسداد الديون من المعروف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز يقدم وسائل الدعم والحماية بشكل دائم للسعوديين، وذلك من أجل توفي. أكبر قدر من الرعاية والمساندة الفرات التي تحتاج الدعم والتنمية في المجتمع السعودي ويعد من أهم وسائل المساندة للمحتاجين والمديونين التي يقدمها الديوان الملكي السعودي المساعدات وسداد اليوم، حيث يعتمد عليها فى كبير من الأشخاص المعنيين الذين عليهم قروض لا يستطيعون سدادها، حيث يستطيع كل شخص محتاج القيام بالتواصل مع اليوان الملكي بأحد الطرق التي سوف نوضحها اليوم سواء بتقديم برقية إلى الديوان أو التواصل عن طريق الأرقام الخاصة به.

الديوان الملكي السعودي للمساعدات وسداد الديون

يقدم الديون الملكي الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعدات مالية وسداد الديون الأشخاص الغير قادرين عن السداد، وذلك من خلال توجيه برقيه الى المكتب التنفيذي الخاص بديوان الملك سليمان ويوضح فيها أنه يحتاج المساعدة أو سداد دينه بعد كتابة مقدمة عبارة عن ثناء يليق بالسمو العالي، حيث يقوم المواطن صاحب طلب المساعدة بإرسال هذه البرقية بعد الالتزام بصيغة كتابة البرقية إلي الموقع الالكتروني الخاص بالديون الملكي ، او عن طريق إرسال البرقية في البريد على العنوان التالي (7636 الهدأ او 12911 الرياض)، وفيما يلي نوضح بعض المعلومات الهامة الخاصة بصيغة طلب المساعدة من الديوان الملكي.

كيفية كتابة صيغة طلب المساعدة من الديوان الملكي

طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي يجب على المتقدم بطلب المساعدة الالتزام بصيغة خاصة في كتابة طلب المساعدة والا لن يلتفت إلى طلبة حيث يجب عليه في بداية الكلب كتابة كل البيانات الخاصة به من اسم و رقم بريد وعنوان ورقم هوية وغيره، ثم يحب الالتزام بصيغة الأدب والتقدير حيث أن الطلب مقدم الى صاحب السمو وملك البلاد كما يحب أن يبدأ الكلب بكتابة اجمل كلمات الشكر والثناء على الملك سليمان، بعد ذلك يتم طلب المساعدة وتوضيح الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الاحتياج المادي هل ديون بنكية ام ظروف مرض وعلاج، ويجب أن يراعى الصدق فى جميع ماسبق حيث سوف يتم التحقق من قبل الديوان عن صحة البيانات المذكور بطلب المساعدة، وأخيراً يمكن التواصل هاتفيا مع الديوان الملكى من خلال الأرقام التالية:

أرقام الديوان الملكي السعودي

خصص الديوان الملكي رقمين للتواصل المواطنين مع الديوان من خلال المكتب التنفيذي سواء من داخل المملكة أو خارج المملكة، وذلك من خلال هذه الأرقام.

رقم الهاتف للتواصل من داخل المملكة : 8004000000، كما يوجد رقم خاص بطلب المساعدة من الديوان الملكي للمقيمن خارج المملكة :920030003.