تقديم حج الجمعيات الأهلية 2022 الذي يتطلع إليه جميع رواد الجمعيات الأهلية منذ عدد من السنوات، وقد أعلنت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نفين القباج عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني المشمول بالتقديم الورقي لأداء الفريضة المباركة كما قامت أيضا بالإعلان على شروط التقديم والتسجيل عبر البوابة الوطنية الموحدة.

“بالرقم القومي” تقديم حج الجمعيات الأهلية 2022 وزارة التضامن على البوابة الموحدة egypt.gov.eg

كما سمحت وزارة الداخلية بحج القرعة 2022 قامت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن فتح باب التسجيل الإلكتروني والتقديم الورقي لاستمارة طلبات الحج التباعة للجمعيات الأهلية، وذلك بعد الاتفاق مع الجهات السعودية لاستقبال الحجاج هذا العام والتي وضعت عدد من الاشتراطات الأساسية التي لا يجب تجاوزها للحصول على التأشيرة وإنهاء الشعيرة المباركة بسلام.

شروط الحصول على تأشيرة حج الجمعيات الأهلية كما أعلنت عنها المملكة العربية السعودية

يكون عمر المتقدمين للحج لا يزيد عن 65 عام

لا يكون سبق له الحج من قبل.

يكون المتقدم صحته البدنية جيدة ويجب الحصول على شهدة صحية بذلك.

يتم الحصول على اللقاحات الثلاثة المعتمدة ضد فيروس كرونا ولديه شهادة معتمدة بذلك.

يجب على جميع المقبلين للحج أو العمرة التسجيل قبل القدوم للمملكة بيومين في منصة أبشر.

شروط حج الجمعيات الأهلية

تكون الجمعية الأهلية مشهرة ومعترف بها.

يقوم المتقدم بسداد اشتراك الجمعية.

يتم الحصول على نموذج ورقي من الجمعية التابع لها ويتم مليء النموذج كتابيتا وتقديمه غليها.

يقوم بالتسجيل الإلكتروني على البوابة الموحدة للحج والعمرة.

خطوات التسجيل في حج الجمعيات الأهلية 2022-1443

يجب في البداية اتباع كافة الشروط السابقة مع خلو السجل الجنائي من الجرائم أو الديون المالية للدولة. يقوم بالحصول على نموذج ورقي من الجمعية الأهلية ويقوم باتباع خطوات التسجيل. يتم التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الوطنية الموحدة للحج والعمرة المصرية. يكون على المتقدم التسجيل بالرقم القومي واتباع كافة الخطوات المطلوبة منه وتسجيل كافة البيانات المطلوبة. يجب الإقرار بالالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والإقرار بصحة كافة البيانات المقدمة.

تقوم وزارة التضامن بالإعلان عن أسماء المقبولين وتنشر الأسماء عبر رابط البوابة ويكون على المقبول التوجه لحجز التأشيرة وسداد المصروفات اللازمة للحج.