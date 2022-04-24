نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل نزل راتب الضمان اليوم ؟ الاستعلام عن الضمان المطور والتأكد من المبلغ sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم في هذا المقال الإجابة عن سؤال هل نزل راتب الضمان اليوم، حيث ينتظر الكثير من المواطنين والمواطنات إيداع معاشات الدفعة الجديدة من نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهذا خاصة مع اقتراب دخول نهاية الشهر وتزايد الاحتياجات الخاصة بالأسر والأفراد، وهذا ما يجعلهم في حاجة للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور، وسنتابع معكم في هذا المقال كافة المستجدات بخصوص نزول راتب الضمان اليوم، وكيفية التأكد من ذلك عبر حسابك في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

النظام الاجتماعي المطور

ويعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور من أحد أكثر الأشياء التي عليها بحث بشكل دوري في المملكة العربية السعودية، حيث بدأ هذا منذ الإعلان عن نظام الضمان الاجتماعي المطور لأول مرة، حيث تهافت المواطنون والموطنات للتسجيل بالضمان المطور للاستفادة به، وخاصة أنه أصبح يشمل جميع المواطنين العاطل والموظف سواء حسب الشروط المحددة.

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وقد صدرت أخبار جديدة بالنسبة لموعد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث صدر خبر أنه سيتم تمديد فترة التسجيل وهذا بالنسبة لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم الذين لم يسجلوا بعد.

حيث إنه من المفترض أن ينتهي التسجيل بالنسبة للأشخاص الغير مستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم على يوم 20 مايو 2022، ولكن جاء خبر صحفي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتمديد فترة التسجيل لمستفيدي الضمان القديم حتى يوم 30 أكتوبر 2022.

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ويتسائل الكثير من المواطنين والمواطنات المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور بخصوص موعد نزول الدفعة الجديدة هذا الشهر، وخاصة مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك ودخول عيد الفطر المبارك.