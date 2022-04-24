نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور عن تمديد فترة التسجيل أمام المواطنين في نظام الضمان الاجتماعي المطور وذلك بالنسبة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي القديم حتي يوم الأربعاء الموافق 5/4/1444 هـ الموافق 30 أكتوبر 2022، مؤكدة على أن معاش الضمان الاجتماعي الذي يصرف للمواطنين لن يتوقف أو ينقص خلال تلك الفترة المحددة للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة sbis.hrsd.gov.sa:-
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية، مجموعة من الخطوات التي يجب على المواطنين المسجلين في الضمان الاجتماعي السابق اتباعها لكي يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وهذه الخطوات هي:-
- يقوم المواطن بالدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية
- بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد في حالة لم يكن قد قام بالتسجيل من قبل في هذه المنصة.
- يقوم بإدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال ورمز التحقق المرئي وتاريخ الميلاد، ويجب أن يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة، حيث سيتم مطابقتها مع المستندات والأوراق التي سوف يتم رفعها على المنصة.
شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور:-
حددت اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الاشتراك نظام الضمان الاجتماعي الجديد، حيث يتم تطبيق تلك الشروط على الجميع سواء كانوا على النظام القديم أو المنضمين الجدد للنظام الجديد وهذه الشروط هي:-
- أن يكون الراغب في التسجيل سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة.
- ألا يزيد دخل الأسرة عن الحد الأقصى المقرر للحصول على المعاش.
- الا يكون غير قادر على العمل بسبب التقدم في العمر أو الاصابة بالأمراض أو لديه إعاقة.
- الأسرة التي توفى عنها عائلها وهو رب الأسرة.
- المرأة التي غاب عنها زوجها لفترة طويلة أو تاه.
- يستثني من شرط الجنسية السعودية الفئات التالية:-
- زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ولديها أبناء سعوديين على أن تقيم وهي أبناؤها بشكل دائم داخل المملكة ولديها بطاقة إقامة سارية المفعول.
- أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من غير زوج سعودي بشرط أن تكون مقيمة بشكل دائم داخل المملكة ويكون لديها بطاقة إقامة سارية المفعول وإثبات الزواج بمستند رسمي.
- الأشخاص من ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل بشرط أن يكون لديهم بطاقة تنقل سارية المفعول.
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