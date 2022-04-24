تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة sbis.hrsd.gov.sa

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور عن تمديد فترة التسجيل أمام المواطنين في نظام الضمان الاجتماعي المطور وذلك بالنسبة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي القديم حتي يوم الأربعاء الموافق 5/4/1444 هـ الموافق 30 أكتوبر 2022، مؤكدة على أن معاش الضمان الاجتماعي الذي يصرف للمواطنين لن يتوقف أو ينقص خلال تلك الفترة المحددة للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة sbis.hrsd.gov.sa:-

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية، مجموعة من الخطوات التي يجب على المواطنين المسجلين في الضمان الاجتماعي السابق اتباعها لكي يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وهذه الخطوات هي:-

يقوم المواطن بالدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد في حالة لم يكن قد قام بالتسجيل من قبل في هذه المنصة.

يقوم بإدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال ورمز التحقق المرئي وتاريخ الميلاد، ويجب أن يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة، حيث سيتم مطابقتها مع المستندات والأوراق التي سوف يتم رفعها على المنصة.

شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور:-

حددت اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الاشتراك نظام الضمان الاجتماعي الجديد، حيث يتم تطبيق تلك الشروط على الجميع سواء كانوا على النظام القديم أو المنضمين الجدد للنظام الجديد وهذه الشروط هي:-