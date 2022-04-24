نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايداع الدعم السكني تفاصيل موعد صرف الدعم السكني لشهر ابريل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم سكني المقدم من الحكومة السعودية من أجل إعانة الأسر الغير قادرين على امتلاك وحدات سكنية وبناء منازل، وذلك في ظل سعي المملكة للتغلب على أزمة ارتفاع أسعار السكن بحيث يصبح أمر تملكهم الوحدات السكنية متاح وبطرق سداد ميسرة، وذلك في حالات التأكد من أنهم من الفئات المستحقة لدعم سكني، وقد كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة الستار عن موعد صرف الدفعة الأولى من دعم سكنى التي تم تحديد يوم 24 من الشهر الميلادي كموعد مثبت لصرف الدعم كل شهر ويتم إيداع أول دفعة في حسابات المستحقين في يوم 24 يناير الجاري أي بعد يومين، ونوضح لجميع المواطنين الراغبين الاستفادة من دعم سكني رابط وطريقة التسجيل وشروط قبول الدعم .

التسجيل في دعم سكني 1443

ويعد دعم سكني من أفضل الفرص المتوفرة في المملكة من أجل مساعدة المواطنين لتلك منازل ووحدات سكنية بأسعار مناسبة تضمن لهم حياة كريمة، لذلك يجب أن يقتنص هذه الفرصة اى مواطن سعودي تنطبق عليه شروط الحصول على دعم سكني ويسارع بالتسجيل في الدعم من خلال الرابط الرسمي المعلن من قبل وزارة الإسكان السعودية من أجل أن يتم فحص طلبه والتحقق من أنه يستحق الحصول على الدعم السكني قبل أن يتم قفل باب التقديمات، وسوف نوضح فيما يلي رابط وطريقة التسجيل الصحيح في الموقع.

رابط وطريقة التسجيل في دعم سكني 1443

أدخل الموقع الرسمي للإسكان

إنشاء حساب جديد وتفعيله عن طريق كتابة البيانات المطلوبة للتفعيل.

يتم تقديم طلب وحدة سكنية وتنفيذ الخطوات الواردة في الموقع.

كتابة البيانات المطلوبة مثل يتم توفير مستوى التعليمي، ومدة إقامتك في الخارج، وإذا حصل من قبل على مساعدة في الإسكان، وتفاصيل أخرى مثل رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، لتسهيل الاتصال إذا تم قبول طلبك للحصول على المساعدة في الإسكان.

شروط التسجيل في دعم سكني 1443

وأوضحت الجهات القائمة على توفير دعم سكني للمساعدة لتملك شقق ومنازل للأسر والمواطنين المحتاجين، أنه لن يتم قبول طلب الدعم في حال عدم توفر الشروط التالية في صاحب الطلب :

سعودى الجنية ومقيم بالمملكة ولا يقل عمره عن 25 عام .

مقدم الطلب يكون رب الأسرة الأب أو الزوج أو ربة الأسرة الأم أو الزوجة، وفي حالات الأرامل والمطلقات شرط مرور عامين على حدوث وفاة الزوج أو الطلاق قبل تقديم الطلب .

إثبات عدم تملك وحدات سكنية وعدم توفر دخل ثابت يمكن من خلال شراء سكن.

عدم الاستفادة من الدعم من قبل أو في فترة أقل من خمس سنوات قبل التقديم .

صحة البيانات الموجودة في الطلب.

ايداع الدعم السكني لشهر رمضان 1443

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في خلال الساعات القليلة الماضية عن التفاصيل الكاملة حول ايداع الدعم السكني لشهر ابريل وسوف يتم ايداع الدعم السكني خلال دقائق قليلة في البنوك في يوم الأحد الموافق الثالث والعشرون من شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات.