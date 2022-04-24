رسمياً تمديد التسجيل في الضمان المطور حتي 04 – 1444 hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة تم الإعلان رسمياً عن تمديد التسجيل في الضمان المطور الجديد 1443. حيث جاء البيان أنه ، تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم .

عن خبر عاجل لمستفيدين الضمان لاجتماعي القديم أنه تم. تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي القديم حتى 1444/04/05 هـ الموافق 30/10/2022 م.

رسمياً تمديد التسجيل في الضمان المطور 1444

أوضحت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق ثبتت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال إلى النظام المطور. ، كما تؤكد على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة للحصول على راتب الضمان .

بخصوص تحديث معلومات بيانات الضمان الاجتماعي ، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يقدم معلومات مظللة للمستفيدين. وذلك بعد ان قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية اليوم. بإصدار قرار ينص على .

تمديد فترة التسجيل في لضمان الاجتماعي المطور 1443 الجديد حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الميلادي الحالي .وذلك للمستفيدين الحاليين وفقًا لـ نظام الضمان الاجتماعي القديم وبالتالي منصة الضمان الاجتماعي المطور الان.

متاح لتلقي طلبات التسجيل من المتقدمين حتى التاريخ الجديد. ومن يرغب في الحصول على رابط منصة الضمان الاجتماعية للتسجيل عبر الإنترنت في البرنامج ،. وتعلم كيفية التسجيل في منصة الدعم ، يمكنك القيام بذلك عن طريق إعلامي الآن.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطوَّر

بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً عن دخول رابط الضمان الاجتماعي المطوَّر حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف شهر (نوفمبر) الماضي .، أكدت أن المواطنين الذين استفادوا من معاش الضمان الاجتماعي القديم سيُمنحون. فترة زمنية يمكن من خلالها التقدم بطلب للحصول والتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022.

وحُدِّدت المدة بستة أشهر ، يستطيع خلالها أي مستفيد يحصل على معاش الضمان القديم أن يتقدم للبرنامج الذي تم تطويره خلال هذه الفترة. ، ومن جانبه أوضح ضرورة التسجيل يدويًا لهذه الفئة في برنامج الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية بالسعودية.

النقل من الضمان القديم إلي المطور

فيما تناول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية النقل من الضمان القديم إلي المطور .ذلك عن طريق تسجيل حساب مستخدم جديد ، لأنه لا يوجد نظام نقل تلقائي من القديم غلي النظام المطور الجديد. بالنسبة لما تم تداول عن بعض الأخبار حول التحويل التلقائي للمستفيدين إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

هنا أشارت الوزارة إلى عدم وجود تحويل آلي للمستفيدين بسبب اختلاف البيانات والمعلومات المطلوبة للتسجيل في الضمان المطور 1444.، وكان من المقرر إغلاق باب التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد للمستفيدين الحاليين. في الثالث والعشرين من مايو لكن المتحدث الرسمي باسم الموارد البشرية أعلن عن تمديد فترة التسجيل للضمان حتى التاريخ حتى 1444/04/05 هـ الموافق 30/10/2022 م.