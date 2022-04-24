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واتس عبد العزيز بن فهد المباشر الخاص بالجمعية الإنسانية التي يتم من خلالها توزيع أموال الأمير للزكاة والصدقات الخاصة بأموال الأمير، حيث يقوم بتوزيع أموال الصدقة طوال العام لغير القادرين أو المكروبين الذين تقدما بمعروض طلب على موقع المؤسسة الإلكتروني أو تواصلوا على أرقام الواتساب المباشرة المقدمة للتواصل المباشر مع الجمعية.
“واتس عبد العزيز بن فهد المباشر” طلب مساعدة مالية kfahadalsaud توزيع (زكاة – صدقات)
أطلق الأمير ابن الاسرة الحاكمة جمعيته الإنسانية لتكون منفذا لتقديم أموال الصدقات والزكاة عن أمواله، فإن المال مل الله وكلما مؤتمنون عليه، لذلك يقوم بمتابعة أخبار المحتاجين ويتم بالتبرع لهم بشكل مباشر عبر تقديم الأموال المباشرة أو البيت لمن فقد بيته أو ترميم المنازل وغيرها، ومثال لذلك البيت والمعونة التي اسرع بتقديمها لليوتيوبر الشهر الراحل الشمري، كما قام بالاستجابة لألاف الطلبات المقدمة على البريد الإلكتروني أو بالاتصال على أرقام الجمعية الرئيسية أو الخاصة بمنطقة تبوك، والتي تكون مشمولة بالوثائق التي تثبت شخصية المتقدم وبيان وثائق الاحتياج للدعم المالي.
شكل معروض طلب مساعدة مقدم على البريد الإلكتروني لجمعية الأميرعبد العزيز بن فهد
- بسم الله الرحمن الرحيم
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد
- تحية طيبة وبعد
- أقدم لكم طلب مساعدة وأتمني أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.
- تفضلوا بقبول فائق الاحترام
- الاسم كاملاً/ …………….
- محل السكن / ……………
- رقم الهاتف/ …………….
طريقة التواصل المباشر أو غير المباشر مع الأمير عبد العزيز
- متابعة أخبار المؤسسة عبر تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar
- عنوان المؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.
- رقم مكتب المؤسسة: 485232658966 -من داخل المملكة على واتساب 8004000000 – ومن خارج المملكة 920030003
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منطقة تبوك
- الاتصال على الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢
- من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨
- التراسل البريدي ص.ب تبوك ٥٩٨. – أو عبر الرمز البريدي ٧١٤٢١
- رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويلة ٣٥٠-٢٥١
- إرسال معروض طلب مشمول بالمعلومات والبيانات على البريد الالكتروني: [email protected]
- يكون عنوان المؤسسة في تبوك : المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- رقم مسجد الأمير عبد العزيز بن فهد
- الاتصال على الهاتف: 050 950 0786
- التراسل على العنوان: 4194 Wadi Hanifah St, Al Hada, Riyadh 12921, Saudi Arabia الرياض، منطقة الرياض.
- ويكون رقم قصر الأمير(كما هو متاح) : من داخل تبوك 920015152 – من خارج تبوك 0144237533
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