نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين من الضمان السابق sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضحت وزارة الموارد البشرية تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد نشر العديد من التساؤلات والتغريدات التي تفيد بقرب انتهاء فترة التسجيل ومازال العديد من المسجلين بالضمان القديم، غير قادرين على التسجيل، لذلك خرجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنشر إعلان تمديد فترة التسجيل في الضمان المطور 1443.

هذا وقد وضحت الوزارة عبر تغريدة خاصة أن معاش الضمان لن يتوقف ولن تعلن الوزارة عن نقص الرواتب للمستفيدين المسجلين بالضمان السابق، أو حتى عندما يتم نقله للضمان المطور،وذكرت الوزارة على المواطنين عدم الانسياق خلف الصفحات الزائفة، والاعتماد في نشر المصادر على القنوات الرسمية التابعة لوزارة الموارد البشرية، في الحصول على جميع معلومات الضمان المطور، وشددت أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمن ينشر معلومات مضللة للمستفيد من الضمان، وإليكم كافة التفاصيل الخاصة بتمديد فترة التسجيل في الضمان المطور.

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

الموارد البشرية دشنت إعلان عن موعد فترة تمديد التسجيل بالضمان المطور لكافة المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي القديم، ونوهت أن فترة التمديد متاحة حتى نهاية تاريخ 5/4/1444 والموافق بالتاريخ الميلادي 30 أكتوبر 2022، على أن ينتهي التسجيل بالضمان مع نهاية التواريخ السابقة، ومن المشار إليه أن وزارة الموارد أعلنت عن تطوير الضمان القديم وتم إطلاق منصة الدعم والحماية، للتسجيل في 20 نوفمبر 2021 وتم قبول أولى الدفعات وصرف الراتب الشهري في 21 من يناير 2022، وذلك بهدف توفير وتهيئة التدابير لتقديم الدعم للأسر الأشد احتياج، والتأكد من تغطية الاحتياجات الأساسية لكل متضرر من الانفتاح الاقتصادي بالمملكة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

من المشار إليه أن وزارة الموارد البشرية أعلنت تمديد التسجيل للمستفيدين من مقطوعة الضمان القديم، ولكن من المؤكد أن التسجيل ما زال قاتم ويتم التسجيل بالضمان الجديد من خلال التالي:

الولوج مباشرة إلي رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

يجب الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية.

سجل للدخول أو إنشاء حساب جديد.

الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية” ، ثم اختيار أيقونة “معاش الضمان”.

اقرأ الشروط والأحكام ثم انقر على خيار “الاتصال بالخدمة”.

اختيار مكتب الضمان المناسب لفئة المستفيد.

استكمال إدخال بيانات الأسرة وتحميل الملفات.

أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور واضغط على حفظ.

يرسل لك المنصة رقم يجب الاحتفاظ برقم الضمان لاستخدامه عند طلب البيانات المتعلقة بالمستفيد.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

تشترط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة؛ الشروط التي يجب أن يستوفيها جميع الأفراد المتقدمين للانضمام إلى نظام الضمان الجديد حتى يتم قبولهم، ومن ابرز الشروط التالي:

يجب أن يكون المرشحين المتقدمون سعوديين. بالإضافة إلى الإثبات الذي يفيد بأحقية المتقدم للدعم آي على المتقدمين الحصول على جميع المستندات المطلوبة. يجب أن يثبت مقدم الطلب أنه لا يملك أي عقار أو دخل شهري مرتفع أو أرض. يجب أن يكون الدخل الشهري لمقدم الطلب أقل من المبلغ الذي يدفعه برنامج الضمان الاجتماعي.

في نهاية هذا المقال تعرفنا على قرار وزارة الموارد البشرية الذي أعلنت خلاله تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، كما حددت الموعد كما ذكرنا أعلاه.