نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تعلن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، لإتاحة الفرصة للمستفيدين ليقوموا بعملية التسجيل الإلكتروني في تلك النظام الجديد، والاستفادة من جميع مميزات النظام، وأعلنت الوزارة أن مدة التسجيل ستكون متاحة إلى 30/10/2022.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن وجود مجموعة من الشروط للتسجيل في نظام الضمان الإجتماعي المطور وتتمثل تلك الشروط في:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل مقيم بداخل الأراضي العربية السعودية.

يجب ألا يمتلك المتقدم للتسجيل أي أصول أو ممتلكات.

يجب أن يلتزم المسجل بالنظام بجميع التدريبات التي تعاني عنها الموارد البشرية.

يجب الالتزام بجميع تعليمات الوزارة، ويجب أن يكون المتقدم يمتلك الجنسية السعودية.

مد فترة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي بإسم وزارة الموارد البشرية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بيان ينص على كد فترة التسجيل في نظام الضمان الإجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في نظام الضمان القديم بالمملكة العربية السعودية وحتى تاريخ 5/4/1443 هجريا والموافق 30/10/2022، كما أوضحت وزارة الموارد البشرية أن المعاش الخاص بالضمان لن يقل لأي مستفيد سابق، من الذين ثبتت حاجتهم بعد الانتقال لنظام الضمان الاجتماعي المطور.

خطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

يبحث العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن الخطوات المطلوبة للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور وإليكم الآن الخطوات اللازمة للتسجيل:

يجب الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الإلكتروني.

ثم قم بالضغط على تسجيل جديد.

قم بملئ جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم بعد ذلك الموافقة على جميع الشروط والأحكام وادخل رمز التحقق، ضغط على تسجيل.

الفئات التي يتم استثنائها من متطلبات الجنسية

امرأة اجنبية متزوجة من السعودية.

امرأة مطلقة أو أرملة غير سعودية لديها أبناء سعوديين.

ابناء الأرملة من مطلق سعودي أو زوج أجنبي.

الأيتام والمعوقون والأرامل مع الايتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

ويتوقف صرف المعاش في نظام الضمان الاجتماعي الجديد عندما لا يتم استيفاء أحد الشروط الأهلية، وعندما يتم إثبات أن البيانات غير صحيحة، وعند تأجيل المستفيد لتحديث البيانات.