نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تاريخ نزول إيداع مكرمة الضمان 2022 “هل نزلت” موعد صرف راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تاريخ نزول إيداع المكرمة الملكية وموعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وأخبار ومستجدات الضمان المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa وتوقيت إيداع وصرف الراتب، وشروط التسجيل والتقديم التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية من خلال توتير بخصوص نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، والحد المانع، وألية وكيفية التسجيل بالضمان، وشروط تقديم الضمان الاجتماعي الجديد الموحد على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، واحتساب الأهلية والاستحقاق في الضمان الجديد المطور، والذي يبين استحقاق المطلقات، ووضع المرأة المُطلقة من أسرة ضمانية، فقد أجابت الوزارة عن هذا التساؤل، وبينت وزارة الموارد البشرية أنه وفي حال كان سكن المرأة المطلقة مع أسرتها، حينها يتم تسجيلها كنابع لأسرتها، أما في حال كانت تسكن في سكن مُستقل عن أسرتها، حينها تقوم بتسجيل نفسها مستقلة، ويجب أن تقدم ما يُثبت استقلاليتها.

متى تاريخ نزول إيداع مكرمة الضمان 2022 “هل نزلت” موعد صرف راتب الضمان

وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد تم الإجابة على تساؤل “متى تاريخ نزول الضمان الاجتماعي المطور والقديم” أما بخصوص موعد صرف راتب الضمان القديم فقد تحدد له يوم الاثنين 1 شوال 1443، الموافق 2 مايو 2022، أما بخصوص موعد صرف إيداع معاش الضمان المطور الجديد، فمن المتوقع صدوره خلال أيام.

هناك مناشدات بتقديم موعد صرف ونزول راتب الضمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمقرر صرفه يوم 2 مايو 2022 الموافق 1 شوال 1443، ويطالب مستفيدي الضمان بتعجيل موعد الصرف ليكون قبل عيد الفطر المبارك، وذلك حتى يتمكنوا من قضاء احتياجاتهم المعيشية قبل بداية العيد، ويُذكر أنه تم تقديم صرف راتب رمضان للعام الماضي 1442.

الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis.hrsd.gov.sa “توتير” 1443

ويتم التسجيل من خلال منصة الضمان الاجتماعي الجديد المُطور sbis.hrsd.gov.sa “منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وفي حال أثبت الاستقلالية عن أسرتها، فتستحق حينها 1000 ريال كاملة، أما في خال لم تُثبت استقلاليتها تعامل معاملة التابع لعائلها.

موعد نزول إيداع المكرمة الملكية لمستحقي لضمان الاجتماعي

لم يتم تحديد موعد لنزول إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية حتى كتابة هذه السطور، ويرجع تأخر الإعلان عن المكرمة الملكية بسبب ما تقوم به وزارة الموارد البشرية من دراسة أثر زيادة أعداد المستفيدين من الضمان، وكذلك دراسة زيادة قيمة تلك المكرمة الملكية، ومن المتوقع زيادة قيمة المكرمة للفرد المستقل والعائل إلى 1200 ريال عن رمضان الماضي، وكذلك يتم دراسة زيادة قيمة معونة رمضان للتابع إلى 600 ريال، وكل هذه تكهنات لم يتم التصريح بها حتى الآن.

مكرمة الضمان الملكية العام الماضي وتوقعات بزياة المكرمة العام الحالي 1443

مسلسل المستفيدين من مكرمة الضمان قيمة مكرمة العام الماضي 1442 قيمة المكرمة المتوقعة هذا العام 1443 1 الفرد المستقل 1000 ريال 1200 ريال 2 العائل 1000 ريال 1200 ريال 3 التابع 500 ريال 600 ريال 4 أسرة من فردين 1500 ريال 1800 ريال 5 الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 2000 ريال 2400 ريال 6 أسرة من أربعة أفراد 2500 ريال 3000 ريال 7 أسرة من خمسة أفراد 3000 ريال. 3600 ريال

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر الجوال على منصة الدعم أو النفاذ الموحد

أما بخصوص الحد المانع من الاستفادة بالضمان الاجتماعي، فقد أكد الجريس أنه لن يتم السماح لمن يمتلك دخل أعلى من الحد المانع من الاستفادة والاستحقاق لدعم الضمان، وذلك لأن ألية النظام الجديد ترتكز على القدرة المادية للأسر، حيث أن من لدية مدخول مادي يغطي احتياجات الأسرة الأساسية، يمنعه ذلك من استحقاقات الضمان.

سناب سفير الضمان الاجتماعي