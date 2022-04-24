نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول إيداع مكرمة سلمان الملكية “معونة سلمان 1443” sbis.hrsd.gov.sa متى تنزل بأمر ملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول مكرمة الملك سلمان الملكية معونة الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa ومتى يصدر الأمر الملكي بالموافقة على المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان، وذلك وسط توقعات بسخاء مكرمة الملك سلمان الملكية رمضان 1443 ومن المتوقع أن تكون غير مسبوقة في القيمة المالية وأعداد المستفيدين، وذلك للمستفيدين ومستحقي عملاء برامج الضمان الاجتماعي سواء المطور أو القديم، حيث أنه من المتعارف علية خلال السنوات السابقة صدور أمر ملكي يخص مستفيدي ومستحقي برامج الضمان الاجتماعي بالمملكة، ويتم صرف إعانة رمضان الملكية وإيداعها في منتصف شهر رمضان من كل عام، ويأتي رمضان هذا العام 1443 وتم طرح التساؤل “هل تشمل مكرمة الملك سلمان الملكية مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد”.

موعد نزول إيداع مكرمة سلمان الملكية “معونة رمضان 2022”

ويجب الإشارة هنا إلى أن المكرمة الملكية التي سيأمر بها “خادم الحرمين” الملك سلمان بن عبد العزيز سوف تشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي بكافة برامجه لمن تنطبق عليهم الشروط التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشير التوقعات بأن يتجاوز المبلغ المُخصص لتك المكرمة الملكية المبلغ الذي تم تخصيصه للعام الماضي..

وتجدر الإشارة إلى أن سبب التوقعات بزيادة المبلغ الذي سيتم تخصيصه كإعانة في شهر رمضان المقبل لمستفيدي برامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد وكذلك مستحقي الضمان القدامى يكمن في سببين رئيسيين وهما:

ارتفاع الأسعار الذي شمل السلع الأساسية عالمياً والذي كان له تبعات على مستوى الأسعار بالمملكة، وهذا سبب معناة الكثير من الأسر في تدبير احتياجاتها من السلع الأساسية.

استفادة الحكومة السعودية من ارتفاع أسعار النفط، مما كان له أثر إيجابي على خزينة المملكة وأصبحت عامرة.

المكرمة الملكية رمضان 1443 لعملاء الضمان الاجتماعي المطور والقديم والتأهيل الشامل

لذلك متزايدات التوقعات أن تكون المكرمة الملكية لهذا العام والتي ستصرف في رمضان بأن تكون أفضل وأكثر سخاء من نظيرتها في العام الماضي سواء في القيمة أو عدد الأسر المستفيدة من تلك المكرمة، كما أن مكرمة الملك سلمان ستكون عوضا عن مقطوعة الضمان الاجتماعي التي توقف صرفها منذ عدة أعوام.

ويجب التنويه إلى أنه يجب على مستفيدي الضمان الاجتماعي القيام بصفة مستمرة بتحديث بيناتهم في حال طرأ أي تغير في مستوى الدخل للأسر المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي الذي يُصرف شهرياً لتك الأسر، كما يجب مراعاة الدقة في إدخال البيانات الجديدة، والتأكد من صحتها، حيث سيتم مطابقتها على قاعدة البيانات الحكومية، وفي حال كان هناك اختلاف أو معلومات وبيانات غير صحيحة سيتم توقف نزول الراتب إلى أن يتم تصحيح البيانات.

توقعات موعد نزول إعانة الملك سلمان الملكية في رمضان 1443

أما عن موعد نزول وصرف مكرمة الملك سلمان في رمضان، فمن المتوقع أن تكون في منتصف الشهر الكريم، وبحد أقصى ستكون في العشر أيام الأواخر من شهر رمضان، حيث تم صرف المكرمة الملكية في العام الماضي يوم 8 رمضان 1442، أي سيكوم ميعاد نزول إعانة الشهر الكريم بحد أقصى بنهاية الأسبوع الأخير منه.

مكرمة سلمان الملكية العام الماضي وتوقعات مكرمة الضمان العام الحالي 1443

مسلسل المستفيدين من مكرمة الضمان قيمة مكرمة العام الماضي 1442 قيمة المكرمة المتوقعة هذا العام 1443 1 الفرد المستقل 1000 ريال 1200 ريال 2 العائل 1000 ريال 1200 ريال 3 التابع 500 ريال 600 ريال 4 أسرة من فردين 1500 ريال 1800 ريال 5 الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 2000 ريال 2400 ريال 6 أسرة من أربعة أفراد 2500 ريال 3000 ريال 7 أسرة من خمسة أفراد 3000 ريال. 3600 ريال

طريقة القيام بتحديث بيانات الضمان الاجتماعي

الدخول على رابط الضمان المطور الجديد. اختيار رابط تحديث البيانات عبر نفاذ. القيام بتحديث البيانات وتسجيل البيانات الجديدة ورقم هاتفك الجوال ورقم الإيبان البنكي. الموافقة على شروط الاستحقاق الجديدة. التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي قمت بإدخالها قبل الخروج.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد وطرق التواصل للاستفسار والشكاوى

اتصال مباشر على رقم خدمة العملاء:19911.

صندوق بريد 12484.

رقم وزارة الموارد البشرية الموحد 11157.

إرسال طلب على البريد الإلكتروني [email protected] ويتم الرد بعد حوالي خمسة أيام.

يتم متابعة عن كثب تاريخ نزول مكرمة الملك سلمان الملكية التي يقوم خادم الحرمين الشريفين بتقديمها للأسر الفقيرة ولمحتاجة من أبناء ومستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة في شهر رمضان، ولتي ينتظرها الجميع بصرف مبالغ من ألف ريال شهريا وحتى ألفين حسب عدد أفراد تلك الأسر بقيمة مالية ومعنوية واهتمام بالغ يشعر به وبالاهتمام جميع الشعب وذلك بعد أن يتم تسلم رواتي الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ويترقبوا صرف المزيد لهم.

متى تنزل المكرمة الملكية بحساب المواطنين في رمضان 1443

يتابع مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور موعد “بالتاريخ” نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور وهل له ارتباط بنفس موعد نزول مكرمة الملك سلمان الملكية للضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa وتجيب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو موعد وتاريخ صرف المكرمة ينفصل عن الراتب حيث يتقرر إيداعها في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم.

قيمة معونة الملك سلمان للضمان الاجتماعي مطور وقديم “المكرمة الملكية في رمضان”

من المتوقع أن يتم تخصيص مبالغ أكبر لمعونة الملك سلمان الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي عن الأعوام السابقة، وذلك نظر للأحوال الافتصادية والمعيشية للكثير من الأسر السعودي التي تأثرت تأثير مباشر بارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية، خاصة السلع الغذائية، ويُذكر أن إعانة رمضان الماضي لمستفيدي الضمان كانت قيمتها كما يلي:

عائل الأسرة مبلغ 1000 ريال سعودي.

التابع كان استحقاقه من المعونة 500 ريال سعودي.

الحد الأقصى للمكرمة الملكية للأسرة مها بلغ غدد أفردها 3000 ريال سعودي.

هذا وينتظر مستفيدي الضمان سواء الجديد المطور أو مستحقي الضمان القديم الإعلان عن صدور الأمر الملكي بصرف مكرمة رمضان الملكية، وكذلك الإعلان عن موعد صرف ونزول إيداع مكرمة الملك سلمان في حسابات عملاء الضمان الاجتماعي، وذلك نظرا للظروف والأحوال الاقتصادية للعديد من الأسر الأشد حاجة لتلك الإعانات التي توليها الحكومة السعودية اهتمام بالغ.