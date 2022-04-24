موعد صرف رواتب شهر مايو للضمان الاجتماعي 1443

موعد صرف رواتب شهر مايو مايو للضمان الاجتماعي 1443 يعد معاش الضمان الاجتماعي التي يحصل عليه المستحقين من المواطنين السعوديين من أهم أحد الدعائم المالية التي تعتمد عليها هذه الفئات من المواطنين كمصدر دخل رئيسي لتوفير متطلباتهم الحياتية، لذلك يترقب جميع المستفيدين من الضمان موعد صرف رواتب شهر مايو خاصةً في ظل اقتراب حلول عيد الفطر، حيث يتردد البحث حول هل سيتم تأجيل موعد صرف معاش الضمان أم سيتم صرفه في موعد المحدد من أن أجل أن يلحق المستفادون شراء مستلزمات العيد، خاصةً أن وزارة الموارد البشرية قد صرحت من قبل أنه سيتم تقديم موعد صرف مبالغ الضمان مراعاة لموعد بداية إجازة عيد الفطر وهذا ما سوف نوضح اليوم من خلال موقعنا.

موعد صرف رواتب شهر مايو مايو للضمان الاجتماعي 1443

في ظل الإستفسارات المتزايدة من جانب المسجلين بنضام الضمان الإجتماعي حول موعد إيداع الدفعة الخاصة برواتب شهر مايو من معاش الضمان خوفاً من أن تبدأ إجازة عيد الفطر بدون إيداعها المبالغ في حساباتهم، لترد وزارة الموارد البشرية أنه لا وجود لأي نية لتأجيل صرف رواتب مايو من الضمان الإجتماعي وأنه من المقرر أن يتم صرف رواتب الضمان في موعدها حيث يوافق ذلك في يوم 1 شوال الموافق ميلاديا 2 مايو، وأشارت أن كل ما يتردد حول تأجيل نزول الدفعات في حسابات أصحابها مجرد شائعات وان المبالغ سيتم إيداعها فى الموعد المحدد، وتسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تطوير خدمات الضمان وجعله يشمل أكبر قدر من الأشخاص المحتاجين لأن يشملهم البرنامج حتى يصل الدعم لمستحقيه بالفعل.

الاستعلام عن حالة راتب الضمان الإجتماعي

يمكن لجميع المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي الاستعلام عن إيداع المبالغ في حساباتهم وعن حالة الضمان، وذلك من خلال الموقع الرسمي للنظام الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية، ويتم الاستعلام عن حالة الضمان من خلال أتباع الخطوات البسيطة التالية:

اولا يتم الدخول على الرابط الرسمي الخاص بك موقع الضمان الاجتماعي

ثانياً يتم تسجيل الدخول على الحساب الخاص بالمستفيد من الضمان.

ثالثاً بعد كتابة البيانات المطلوبة وإدخال رمز التحقق يتم اختيار كلمة استعلام سوف يتم عرض جميع البيانات الموجودة على الحساب وان كان تم نزول المبلغ ام لا يوجد رصيد.