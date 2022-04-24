بدون كفيل ولا رسوم تمويل فورى بأقل راتب وأقل هامش ربح

بدون كفيل ولا رسوم تمويل فورى ، تمويل شخصي بمبالغ مالية يلبي احتياجات العملاء من خلال سيولة نقدية سريعة وشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، حيث يوفر هذا العرض للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة إلي المملكة العربية السعودية إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل بأقل راتب شهري وبأقل هامش ربح ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل.

بدون كفيل ولا رسوم تمويل فورى بأقل راتب

تمويل فورى بأقل راتب بدون كفيل ولا ضامن وبدون رسوم إدارية ، يعتبر هذا التمويل أحد الحلول التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر شركة اليسر التمويل الشخصي بمبالغ مالية تخدم احتياجات العملاء المالية والشرائية ، بالإضافة إلى إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، كما توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة .

مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل

التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يمكن أن تصل مبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر حتي 50 ألف ريال سعودي. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل لا يحتاج إلى رسوم إدارية. المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا رسوم من شركة اليسر للإجارة والتمويل. يمكن للعميل غير السعودي الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وذلك بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 10000 ريال سعودي. خيارات للسداد عديدة ومتنوعة يمكن الاستفادة منها من خلال هذا المنتج. مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل يمكن أن تصل حتي 24 شهر. موافقة سريعة وفورية من شركة اليسر علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا رسوم إدارية.

رابط التقديم على تمويل شركة اليسر بدون كفيل والشروط الأساسية للاستفادة من هذا المنتج

وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل رابط إلكتروني يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا رسوم ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء ، حيث يمكن للعميل الدخول علي رابط تمويل شركة اليسر وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا رسوم إدارية من شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة.

يشترط ألا يقل عمر الشخص المتقدم بالطلب عن 22 سنة ولا يزيد عن 61 سنة وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا رسوم إدارية من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي عند التقدم بالطلب.

يجب عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل ، أن يكون العميل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر.

المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر