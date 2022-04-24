إيداع معاش الضمان المطور 1443 في حساب المقبولين في أهلية المرحلة الخامسة من تسجيل الضمان الاجتماعي المطور، كما أعلنت الوزارة آلية الدفع وتسلم الراتب بالشرح ليتعرف عليه المستفيدين الجدد للمرة الأولى من روتب الضمان الجديدة، كم أتاحت آلية التسجيل الجديد التي قامت بمد الأمد فيه استجابة لمطالب المتابعين.

“الراجحي” إيداع معاش الضمان المطور 1443 أهلية المرحلة الخامسة sbis.hrsd.gov.sa

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الضمان الاجتماعي المطور في نوفمبر 2021 وأعلنت استمرار التسجيل لمدة ستة اشهر للراغبين في التسجيلات الجديدة للحصول على راتب الضمان الاجتماعي، تحت مسمى الضمان المطور، وبدأت التسجيلات وتحديث البيانات للمستفيدين القدامى والدخول للتعرف على شروط الاستحقاق الجديدة المقررة بالنظام الجديد والذي جاء تطويره بأوامر عليا من خادم الحرمين الشريفين.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديدة

نفس الالتزام بالشروط القديمة مع إضافة عدد من التفصيلات الجديدة.

يجب أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع الجديد، 550 ريال للفرد و1100 ريال لرب الاسرة.

يتم استقبال تسجيلات الموظفين للمرة الأولى، والذين يكون الحد المانع لدخل الاسرة متطبق مع الحد المانع للضمان.

يكون في النظام الجديد ضرورة أن يتم إضافة دخل الزوجة، الدخل المكتسب، وجميع الدخل غير المكتسب، مثل حساب المواطن مثلا.

يجب تسجيل الأرملة أو المطلقة أو المهجورة بعنوان سكني منفصل عن الاسرة ليتم احتساب معاش كامل لها، وإلا يتم احتسابها فرد تابع.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي

نزول معاش الضمان الجديد إيداع راتب الضمان بالموعد المقرر 24 أبريل 2022 – 23 رمضان 1443 الأول من شوال الموافق 2 مايو 2022

كيف أتسلم راتب الضمان

يتم نزول الراتب في الحساب الضماني ويتم الاستعلام عنه باتباع خطوات الدخول لحساب الضمن المطور بالرقم السري ورقم الهوية والتعرف على المبالغ المودعة فيه، بينما يتم التسلم حسب مواعيد المصارف التي تفتح أبوابها للمستخدمين وتحدد مواعيد بداية عطلتها قبل عيد الفطر المبارك.

تسلم المعاش من مصرف الراجحي

أعلن مصرف الراجحي بداية أيام الإجازة المقررة لعيد الفطر المبارك والتي تبد من يوم 26 أبريل 2022 وتستمر لمدة ستة أيام، على أن يتم فتح باب التسلم صباح الأحد ليتسلم المواطنين الذين وصلتهم رسالة الراتب رواتبهم بالترتيب المقرر للتسلم.

أرقام التواصل مع مصرف الراجحي

رقم 96920003344 للعملاء من داخل السعودية.

العملاء التميز رقم: 8001248880.

داخل السعودية رقم 8001241222.

ولمن تعرض لعملية احتيال أو فقد بطاقته، أو لتسجيل شكوى يمكن الاتصال على الرقم المجاني لكافة الاستفسارات 8001244455.

الموقع الإلكتروني للمصرف https://www.alrajhibank.com.sa/.

كيفية التسجيل في الضمان المطور