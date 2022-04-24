نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقساط جوالات ايفون من stc وكيفية الشراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقساط جوالات ايفون من stc قد لا تختلف عن الجوالات الذكية الأخرى، ولكن ذلك في حال الحصول على التمويل من خلال شركة كوارا للتمويل، بينما عند الاشتراك تقسيط جوالات stc ايفون 13 أو الإصدارات الأخرى من خلال الشركة نفسها، فهنا يتعين أن يتم الاطلاع أولًا على عروض stc للأجهزة الذكية ومعرفة البرنامج الذي يتناسب مع التقسيط، ومنها تقسيط جوالات بدون فوائد لإصدارات شركة أبل أيضًا، وسوف نوفر لكم جواب كيف اخذ جوال أقساط من stc.

أقساط جوالات ايفون من stc

ايفون 13 برو يعتبر واحد من أهم أنواع الجوالات التي قدمتها شركة الاتصالات السعودية في الفترة الأخيرة، وهذا الجوال له مميزات عديدة، وعلى الرغم من اختلاف الإصدارات إلا أن الإمكانيات الموحدة أو المتاحة في كافة الإصدارات هي ما يلي:

حجم الشاشة يصل إلى 6.1 بوصة، كما أنه يعمل بتقنية الجيل الخامس.

دقة وضوح الكاميرا الخلفية لا تختلف عن دقة الكاميرا الأمامية أيضًا إذ أن دقتها تصل إلى 12 ميجا بيكسل، وعدد الكاميرات الخلفية ثلاثة في هذا الجوال.

متوفر منه أكثر من لون بحيث يكون مناسب لكافة الأذواق من بينها الفضي والذهبي.

وهناك إصدارات من الجوال بسعة تخزين 128 جيجا بايت، وأقصى حد للسعة التخزينية هو 1 تيرا بايت، بينما الحصول على الجوال من الشركة نفسها بنظام التقسيط يستوجب التعرف على برامج أقساط جوالات ايفون من stc ومن بينها البرامج المتوفرة لعملاء الباقات ومنها باقات مفوتر 3 وهناك أيضًا باقة مفوتر 4 التي تسمح بالحصول على الجوال.

طريقة شراء جهاز من الاتصالات السعودية

وهناك العديد من الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل شراء جوال ذكي من شركة الاتصالات السعودية وعلى رأس تلك الطرق:

إمكانية زيارة متجر الاتصالات السعودية والاطلاع على أحدث الجوالات والبدء في عملية الشركة.

التواصل مع الفروع وزيارتها في أي وقت لمعرفة أحدث الأسعار وبرم عقود التقسيط أيضًا ويمكن زيارة موقع شركة الاتصالات الإلكتروني لمعرفة الفرع الأقرب.

الرقم الموحد للاتصالات السعودية

من جوالك يمكن الاتصال على الرقم الموحد للاتصالات السعودية وهو رقم خدمة العملاء لمعرفة المزيد من التفاصيل عن التقسيط والعروض الجديدة عبر رقم 900 من داخل حدود المملكة.