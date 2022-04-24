نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان المطور sbis hrsd وكم باقي على صرف الدفعة الجديد رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر موعد نزول الضمان المطور sbis hrsd في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث يترقب كافة المتقدمين إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صرف دفعة جديدة من رواتب الضمان الاجتماعي الجديد، والجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت اليوم عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي للمسجلين في النظام القديم ليصبح موعد انتهاء التقديم في نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، ومن خلال ثقفني يمكن الحصول على رابط تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتسجيل في البرنامج، إلى جانب معرفة كم باقي على صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة المقبلة.

موعد نزول الضمان المطور sbis hrsd 1443

تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور بعد تحديث العديد من الأمور التي تتعلق به مثل شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق ومن هم المخاطبون والمستفيدون من البرنامج، وقد قامت بدراسة الأهلية والاستحقاق لأول دفعة تقدمت على البرنامج خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

كما أودعت معاش الدفعة الأولى من الضمان الاجتماعي الجديد في تاريخ العشرون من شهر يناير لعام 2022م، وبعد توالت في إصدار الأهلية لدفعات جديدة بشكل تدريجي، وقد أكدت الموارد البشرية على إصدار نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدمين أصحاب الطلبات المكتملة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية على دفعات، فبعد الانتهاء من التقديم وتعبئة الملف الموحد بنسبة مائة في المائة.

تقوم اللجنة المختصة بدراسة الطلبات المقدمة إليها خلال مدة زمنية قدرها خمسة وعشرون يوماً من تاريخ تقديم الطلب، كما يتم التحقق من صحة رقم الآيبان وهل تم ربطه بهوية المستفيد أم لا، وبعد ذلك يتم إصدار الأهلية وتتغير الحالة من تحت التدقيق إلى مؤهل أو غير مؤهل على حسب ما انتهت إليه اللجنة، ويجب العلم أنه كما يتم إصدار الأهلية على دفعات، يتم أيضاً صرف الضمان الاجتماعي المطور على دفعات.

وقد صرح العديد من المتقدمين والمتقدمات ممن صدر لهم قرار الأهلية والاستحقاق مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أبريل لعام 2022م الموافق لتاريخ الثالث والعشرون من شهر رمضان لعام 1443هـ عن نزول دفعة جديدة لهم من الضمان الاجتماعي المطور الجديد، بينما هناك بعض المتقدمين لم يصرف لهم حتى الآن، وقد يرجع ذلك إلى اختلاف البنوك.

تاريخ صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443

هام: لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد نزول الضمان المطور sbis hrsd بشكل ثابت كما هو الحال بالضمان الاجتماعي القديم، حيث يتم نزول رواتب الضمان الاجتماعي السابق في تاريخ الأول من كل شهر هجري، وقد يحدث أن تقوم الوزارة بإيداع الضمان الاجتماعي في موعد سابق على الموعد الرسمي، كما هو الحال بالأيام الجارية.

حيث تقوم الوزارة بإيداع المستحقات في الحسابات البنكية للمستحقين قبل حلول الأول من الشهر الهجري القادم “شوال” لتلبية المتطلبات قبل عيد الفطر المبارك، ويتوجب العلم أن معاش الضمان المطور يتم نزوله على دفعات، ففي حال الانتهاء من دراسة الأهلية لعدد من الطلبات المقدمة، فيتم تحويل الرواتب على الحسابات البنكية المسجلة بشكل مباشر.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تتيح بوابة الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية إمكانية التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، فمن يرغب في تسجيل دعم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة بالملف الموحد، يمكنه ذلك من خلال تسجيل دخول منصة الدعم والإعانات الاجتماعية، كما يمكن من خلالها أيضاً استعلام عن حالة الضمان المطور بالسجل المدني وكلمة المرور، فمن يرغب في الإطلاع على حالة الطلب أو التسجيل الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد (http://sbis.hrsd.gov.sa/).

طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع عدد من الخطوات اليسيرة التي تبدأ أولاً بتسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم النقر على خيار تسجيل جديد وتعبئة البيانات اللازمة بالخانات المطلوبة (الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال)، ثم إنشاء كلمة المرور وكتابة رمز التحقق والتأشير بعلامة صح في مربع الشروط والأحكام، ثم النقر على “تسجيل”، ثم تعبئة بيانات الملف الموحد وفق ما هو موضح بالفيديو التالي:

وكما عرضنا فيما سبق وأكدنا على عدم تحديد موعد نزول الضمان المطور sbis hrsd بشكل ثابت، فيمكن الآن التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد وفق المعايير المعلنة، كما يمكن أيضاً التعرف على الحد المانع والحد الأقصى لقيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة كم استحقاق الفرد.