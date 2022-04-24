نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض stc جوالات اقساط وشروط الشراء الجديدة في المقال التالي
عروض stc جوالات اقساط من الخدمات التي يتم الاستفادة منها بأكثر من وسيلة وطريقة، فمن بين أبرز البرامج الجديدة التي توفرها الاتصالات السعودية هي أقساط جوالات ايفون بالتعاون مع كوارا للتمويل وهي أحد الشركات المتخصصة في تقديم حلول التمويل بشروط وأحكام وحد أقصى أيضًا، ومن أبرز الخدمات إمكانية تقديم تقسيط ايفون 13 stc إذا كان العميل لديه شريحة تعمل بالفعل، وسوف نتعرف على كيف اعرف اني استحق جوال من stc في السعودية.
عروض stc جوالات اقساط
تضع شركة الاتصالات السعودية العديد من الحلول الفعالة وتبحث باستمرار أيضًا عن أي خدمات تسهل على العملاء، ومن ضمن التسهيلات التي تم تقديمها هي إمكانية شراء الأجهزة الذكية في ضوء عروض stc جوالات اقساط بالتعاون مع كوارا المتخصصة في حلول التمويل بالمميزات التالية:
- تقدم الاتصالات السعودية وكوارا حل التمويل بدون دفعة أولى لكي يواكب كافة احتياجاتك.
- الموافقة الفورية على الطلب ولكن هذا يتطلب إتمام الإجراءات بنجاح وتقديم كل ما يلزم للحصول على التمويل، ويعفى أيضًا المواطن من الرسوم الإدارية.
- توافق الحل التمويلي مع الأحكام الإسلامية، كما أن القيمة الإجمالية والحد الأقصى لنسبة التمويل بعد توافر الشروط والأحكام.
- السداد على فترات متباعدة يختارها العميل ولكن لا تزيد عن 36 شهر.
شروط أقساط جوالات ايفون stc
شرائح العملاء لدى شركة الاتصالات متعددة، فهناك المقيم وهناك المواطن السعودي والمتقاعد، وبالتالي الشروط والأحكام الخاصة بالأقساط تختلف من شخص إلى آخر كما يأتي:
- إذا كان المواطن حامل للجنسية السعودية عاملًا في القطاع الحكومي سنه لا يقل عن 21 ولا يزيد عن الرابع والعشرين، فإن صافي الدخل الشهري لا بد ألا يكون أقل من ثمانية آلاف ريال سعودي.
- أما عن السعوديين العاملين في القطاع العسكري من الضباط فإن فترة الخدمة يتعين أن تكون ستة أشهر بحد أدنى ونفس رواتب الموظفين في القطاع الحكومي وهذا الشرط ساري أيضًا على كافة الرتب العسكرية والوظائف العسكرية أيضًا.
- والاختلاف في الشروط موجه إلى المتقاعدين، فيمكن الحصول على التمويل إذا كانت رواتبهم ليست أقل من خمسة آلاف ريال سعودي، والمقيم راتبه ينبغي أن يبدأ من سبعة آلاف ريال سعودي.
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