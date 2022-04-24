عروض stc جوالات اقساط وشروط الشراء الجديدة

عروض stc جوالات اقساط من الخدمات التي يتم الاستفادة منها بأكثر من وسيلة وطريقة، فمن بين أبرز البرامج الجديدة التي توفرها الاتصالات السعودية هي أقساط جوالات ايفون بالتعاون مع كوارا للتمويل وهي أحد الشركات المتخصصة في تقديم حلول التمويل بشروط وأحكام وحد أقصى أيضًا، ومن أبرز الخدمات إمكانية تقديم تقسيط ايفون 13 stc إذا كان العميل لديه شريحة تعمل بالفعل، وسوف نتعرف على كيف اعرف اني استحق جوال من stc في السعودية.

عروض stc جوالات اقساط

تضع شركة الاتصالات السعودية العديد من الحلول الفعالة وتبحث باستمرار أيضًا عن أي خدمات تسهل على العملاء، ومن ضمن التسهيلات التي تم تقديمها هي إمكانية شراء الأجهزة الذكية في ضوء عروض stc جوالات اقساط بالتعاون مع كوارا المتخصصة في حلول التمويل بالمميزات التالية:

تقدم الاتصالات السعودية وكوارا حل التمويل بدون دفعة أولى لكي يواكب كافة احتياجاتك.

الموافقة الفورية على الطلب ولكن هذا يتطلب إتمام الإجراءات بنجاح وتقديم كل ما يلزم للحصول على التمويل، ويعفى أيضًا المواطن من الرسوم الإدارية.

توافق الحل التمويلي مع الأحكام الإسلامية، كما أن القيمة الإجمالية والحد الأقصى لنسبة التمويل بعد توافر الشروط والأحكام.

السداد على فترات متباعدة يختارها العميل ولكن لا تزيد عن 36 شهر.

شروط أقساط جوالات ايفون stc

شرائح العملاء لدى شركة الاتصالات متعددة، فهناك المقيم وهناك المواطن السعودي والمتقاعد، وبالتالي الشروط والأحكام الخاصة بالأقساط تختلف من شخص إلى آخر كما يأتي: