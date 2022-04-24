نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم السكني شهر أبريل 2022 وطريقة التقديم على الأراضي السكنية المجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الدعم السكني المخصص إلى المواطنين السعوديين الأشد حاجة إلى الحصول على المسكن المناسب الذي أعدته وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية وفقاً إلى الشروط والضوابط التي جاءت في لائحة وزارة الإسكان، والتي تقدم العديد من المبادرات السكنية الجديدة إضافة إلى الأراضي السكنية المجانية التي توفرها الوزارة في المخططات السكنية الجديدة، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني أهم الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين، وآلية الاستعلام عن السؤال الذي يشغل ذهن الكثيرون متي ينزل الدعم السكني.



موعد نزول الدعم السكني شهر أبريل 2022

ينتظر مستفيدي الدعم السكني نزول الدفعة الجديدة والتي تتم وفقاً لعدة معايير كشفت عنها وزارة الإسكان السعودية، حيث أن الموعد الرسمي لصرف الدعم السكني لشهر ابريل 2022، جاء كالتالي:

صرف الدعم السكني يوم الاحد الموافق الرابع والعشرين من شهر ابريل ٢٠٢٢.

يوافق صرف الدعم السكني لشهر ابريل الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر رمضان ١٤٤٣.

رداً على استفسارات وتساؤلات المواطنين السعوديين عن موعد نزول الدعم السكني للمستفيدين والذي يتم إعلانه من قبل الموقع الإلكتروني سكني التابع إلى الوزارة، التي قدمت العديد من المبادرات السكنية الجديدة السكنية الجديدة، كما قد سبق وقدمت المبادرات السكنية القديمة والتي تأتي على رأسها (مبادرة دعم المدنيين السكني، مبادرة تمويل منسوبي التعليم، مبادرة تجديد المساكن، مبادرة تمويل العسكريين السكني) وكذلك مجموعة أخرى من مبادرات الدعم التي تحقق رؤية المملكة الجديدة في تزويد نسب تملك السعوديين الأراضي والمساكن خلال عام 2030م.

موعد نزول الدعم السكني شهر فبراير 2022 حسب ما أوضحت وزارة الإسكان السعودية فانه سيكون يوم الرابع والعشرين من من شهر فبراير 2022 حسب ما هو متبع من قبل، حيث لم يتم تغيير في مواعيد الصرف والإيداع منذ مدة طويلة، لذا علي المواطنين المتقدمين للحصول علي الدعم السكني والمتوافق عليهم الشروط والمعايير الالتزام بضوابط ومواعيد الصرف.

طريقة التقديم على الأراضي السكنية المجانية

يجب الدخول على موقع وزارة الإسكان. النقر على الواجهة الرئيسية ستجد على يسار الصفحة كلمة”القائمة” تقوم بالضغط عليها. النقر على كلمة”البرامج والمبادرات”. الضغط على كلمة”سكني” والذي سيتم توجيهك مباشرة إلى موقع سكني التابع إلى مواقع وزارة الإسكان. الضغط على القائمة الرئيسية في وجهة البرنامج والتي ستجدها أيضاً على يسار الصفحة. النقر على كلمة الحلول السكنية، منتج الأراضي السكنية المجانية. الضغط على تسجيل الدخول أسفل القائمة الرئيسية. تسجيل الدخول إلى سكني. التسجيل عبر النفاذ الوطني برقم الهوية الوطنية. بعد الانتهاء من التسجيل يمكنك حجز الأرض السكنية المجانية.

بعد حجز الأرض السكنية يجب التعرف على شروط الدعم السكني التي أعدتها وزارة الإسكان قبل الشروع في التعرف على آلية الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني.

شروط الدعم السكني

أوضحت وزارة الإسكان أن توافر الدعم السكني يكون لكل مواطن يتجاوز عمره 25 عام والذي يأتي ضمن أول شروط الدعم السكني وفقاً إلى لائحة وزارة الإسكان الجديدة كما تأتي باقي شروط وزارة الإسكان كالتالي:

يصرف الدعم السكني إلى أصحاب الجنسية السعودية من الرجال أما النساء الغير سعودية ومتزوجة من مواطن سعودي ولها منه أطفال تستحق الدعم السكني. يجب أن يكون الراغب في الحصول على الدعم السكني أن لا يكون يمتلك منزل باسمة اخر 5 سنوات يصرف الدعم السكني مرة واحدة لكل أسرة تنطبق عليها جميع شروط الدعم.

الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني

أعلنت وزارة الإسكان أن طريقة معرفة السؤال الذي تم تداوله بكثرة خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك متي ينزل الدعم السكني، والذي يمكنك التعرف عليه عبر الاتصال بالرقم التالي (199088) حيث يمكنك التواصل بشكل مباشر طوال أيام الأسبوع.

موعد صرف الدعم السكني لشهر مارس 2022

كشف وزارة الإسكان السعودية مجددا الموعد المحدد لصرف الدعم السكني لشهر مارس 2022، والذي تم فيه توضيح أن المستفيدين من الدعم والمنطبق عليهم الشروط والمعايير سيتم صرف الدعم لهم بداية من يوم الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري 2022، في ظل سعي الوزارة في تمكين الشباب من المسكن.

مواعيد صرف الدعم السكني

موعد صرف الدعم السكني شهر رجب يتم صرف الدعم السكني يوم 23 رجب 1443 الموافق 24 فبراير 2022. صرف الدعم السكني شهر شعبان يتم صرف الدعم السكني يوم الخميس الموافق 21 شعبان 1443 الذي يوافق 24 مارس 2022. موعد صرف الدعم السكني شهر رمضان يصرف الدعم السكني يوم الأحد الموافق 23 رمضان 1443 والذي يوافق 24 أبريل 1443. صرف الدعم السكني شهر شوال يوم 23 شوال 1443 والموافق 24 مايو 2022. موعد صرف الدعم السكني شهر ذو القعدة يوم 24 ذو القعدة 1443 والموافق 23 يونيو 2022.

حساب الدعم السكني الجديد

يتمكن المواطنين السعوديين المنطلق عليهم الشروط والمعايير قياس الدعم السكني بسهولة ويسر عبر إتباع بعض الخطوات والتي جاءت كالتالي:

الدخول إلى موقع سكني .

. اختيار حاسبة الدعم السكني.

إضافة بيانات (عدد أفراد الأسرة، مدة التمويل الذي يتم سداده، قيمة التمويل الذي يحصل عليه المواطن).

إضافة بيانات الدخل الشهري للمواطن الراغب في قياس الدعم.

النقر على المربع الموجود باليسار الخاص بالشروط والضوابط.

النقر على كلمة أحسب.

كما يمكنك التسجيل في منصة سكني بطريقيتين الطريقة الأولي عن طريق بوابة النفاذ الوطني والتي يتطلب منك تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والموافقة علي الشروط والأحكام الطريقة الثانية عبر بوابة سكني.

الحلول السكنية

ضمت الحلول السكنية لوزارة الإسكان مجموعة مميزة من المنتجات السكنية والتي جاءت كالتالي:

منتج الأراضي السكنية.

منتجات شراء الوحدات السكنية من الأسواق.

منتج البناء الذاتي.

منتجات وحدات تحت الإنشاء.

منتج فلل الوزارة الجاهزة.

تحويل القروض العقارية القائم إلي مدعومة.

مبادرات الدعم السكني للمدنيين.

مبادرة الدعم السكني لمنسوبي التعليم.

مبادرات تجديد المساكن.

مبادرة تحمل الضريبة المضافة.

وصلنا إلى النهاية ونؤكد قبل الختام كامل استعدادنا للرد علي جميع استفساراتكم حول موعد نزول الدعم السكني 1443 وطريقة التقديم على الأراضي السكنية المجانية.