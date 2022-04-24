نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور تسجيل المستجدين 1444 في المرحلة الابتدائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم ما يتم البحث عنه مؤخرًا هو رابط نظام نور تسجيل المستجدين 1444 في المرحلة الابتدائية. فقد أتاحت الوزارة التسجيل عبر نظام نور إلكترونيًا. من قبل أولياء الأمور من دون الحاجة للذهاب إلى المدارس. يتم تسجيل الطلاب المستجدين 1444 على عدد من المراحل بحسب نوع المدرسة التي يريد الطلاب التسجيل بها وسوف نوضح ذلك بالسطور الآتية:

نظام نور تسجيل المستجدين 1444

يتم التسجيل للطلاب المستجدين إلكترونيًا في نظام نور بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى رابط نظام نور.

الدخول لحساب ولي الأمر وإدخال البيانات المطلوبة ثم فتح صفحة تسجيل الأبناء.

اختر ” طلب تسجيل جديد ” ثم ادخل بيانات الطالب تتضمن رقم الهوية أو رقم الإقامة.

ثم إدخال بيانات ولي الأمر وكتابة بيانات الطالب والوالدين متضمنة الجنسية وجنسية الأم ورقم الهوية الوطنية، ورقم جواز السفر، ومكان إصدار الهوية واسم الطالب باللغة العربية وتاريخ الميلاد بالميلادي والهجري.

ثم إدخال بيانات سكن الأسرة.

وإدخال بيانات التواصل والبيانات المتعلقة بالمدرسة.

ثم رفع المستندات والوثائق المطلوبة ثم تأكيد الطلب.

عمر القبول الصف الأول الابتدائي 1444

الحد الأدنى للقبول عمر 5 سنوات وتسعة أشهر وإذا لم يبلغ الطفل العمر يجب تقديم شهادة يُثبت إتمامه لمرحلة الروضة عامين متتاليين. وشهادة تُثبت تنمية المهارات التعليمية بعد توقيع الكشف الطبي اللازم على الطالب.

مواعيد تسجيل المستجدين 1444على نظام نور

ولا يمكن لجميع طلاب المرحلة الابتدائية التسجيل بيوم واحد. ولكن يوجد أيام لكل مرحلة للتقديم فيها. فتبدأ أولًا مرحلة التقديم في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية من 16-9-1443 – حتى 23-9-1443هـ، ثم تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأهلية والأجنبية في المملكة في 17-9-1332 ، ثم تسجيل الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 7-10-1443. ثم خريجي روضات 1444 في 28-10-1443. وتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس من 27-11-1444. وتسجيل خريجي الروضات والمدارس العالمية المطبقة للبرامج الدولية وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة في الفترة من 23-1-1444 وتستمر حتى 17-3-1444.

إلى هنا نور قد انتهينا من مقالنا حول نظام نور تسجيل المستجدين 1444 في المرحلة الابتدائية. وطريقة التسجيل وكيفية التسجيل ومواعيد تسجيل المراحل المختلفة.