متى موعد نزول إيداع المكرمة الملكية للضمان 2022 أخبار حقيقة صرف بدل غلاء معيشة وعلاوة سنوية

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عمر شويل - جدة متى موعد نزول إيداع المكرمة الملكية للضمان 2022 لمستفيدي الضمان الاجتماعي وموعد صرف معونة خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان، وهل سيتم زيادة قيمتها في رمضان 2022 هذا العام، وهل سيعود العمل بصرف بدل غلاء المعيشة والعلاوة السنوية للعاملين بالمملكة، وبدأ التساؤل والاستفسار عن متى موعد صرف ونزول إيداع بدل غلاء المعيشة 1443، وهل سيتم إعادة العمل به من جديد،، وإعادة العلاوة السنوية التي تم توقف صرفها منذ سنوات، كمل بدأت المطالبات والمناشدات بصدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة بدل غلاء المعيشة والعلاوة السنوية، ويرجع ذلك لصعوبة الحياة لدى الكثير من الأسر السعودية خاصة الفقيرة منها والأشد حاجة لدعم إضافي لمواجهة ظروف الحياة القاسية في ظل ارتفاع الأسعار للسلع الرئيسية التي لا تستغنى عنها أي أسرة حتى الفقيرة منها.

متى موعد نزول إيداع المكرمة الملكية للضمان 2022 حقيقة صرف بدل غلاء معيشة

تجدر الإشارة إلى أن فئات عديدة من العوائل والأسر والمواطنين ولم يعد يكفيهم الدعم الذي يقدمه الضمان الاجتماعي، خاصة بعد استبعاد بعض المواطنين من عائل إلى تابع، وتقلص الدعم الذي يحصل عليه إلى النصف، ومن أمثلة ذلك المطلقة التي تسكن مع والديها هي وأبنائها، فجميعهم تحول إلى تابع لواد المُطلقة، وهناك أمثلة عديدة أخرى، ومع اشتداد الظروف الاقتصادية للعديد من الأسر السعودية، بدأت المطالبات بإعادة العمل بنظام “بدل غلاء المعيشة” وكذلك صرف دعم إضافي في صورة علاوة سنوية يتم صرفها لأصحاب الدخل المحدود.

معونة الملك سلمان “المكرمة الملكية” لمستفيدي برامج الضمان

ومن الجدير بالذكر أنه يتم الإعداد لصرف معونة رمضان، وهي الإعانة التي يأمر بصرفها خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز”، وذلك لمستفيدي برامج الضمان الاجتماعي المطور والقديم، وكذلك لمستحقي التأهيل الشامل وأصحاب رواتب ومعاشات التقاعد وغيرهم من مستحقي دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلا أن التساؤل المُلح الآن هو ما هي أسباب تأخر الإعلان عن صرف ونزول إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي حتى الآن.

متى الموعد لنزول إيداع المكرمة الملكية للضمان 2022

هذا ولم يتم حتى الآن تحديد موعد صرف ونزول إيداع معونة الملك سلمان في رمضان، وفي حال لن يتم صرفها حتى منتصف شهر رمضان، فمن المتوقع نزول إيداع مكرمة الضمان الملكية لمستفيدي الضمان مع راتب هذا الشهر الذي يُتوقع صرفه قبل عيد الفطر المبارك، وهو كما حدث في رمضان من العام الماضي، ويُذكر أنه تم نزول معونة الملك سلمان في العام الماضي يوم 8 رمضان .

قيمة حصة العائل والتابع في معونة الملك سلمان الملكية

أيضا لم يتم تحديد مبلغ محدد لحصة العائل والتابع في معونة الملك سلمان الملكية لشهر رمضان الحالي، إلا أن جميع التوقعات تُشير إلى زيادة المبالغ المُخصص للمكرمة الملكية هذا العام عن سابقاتها في الأعوام السابقة، كما يُتوقع زيادة أعداد مستفيدي الضمان الاجتماعي المستحقين لمعونة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتجدر الإشارة إلى أنه في رمضان الماضي صدر الأمر الملكي بتخصيص مبلغ مقداره 1.9 مليار ريال للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، وتم توزيع هذا المبلغ كما يلي:

1000 ريال لعائل الأسرة.

500 ريال لكل تابع.

الحد الأقصى لكل أسرة مها بلغ عدد التابعين بها 3000 ريال.

مكرمة الضمان الملكية العام الماضي وتوقعات قيمتها العام الحالي 1443

مسلسل المستفيدين من مكرمة الضمان قيمة مكرمة العام الماضي 1442 قيمة المكرمة المتوقعة هذا العام 1443 1 الفرد المستقل 1000 ريال 1200 ريال 2 العائل 1000 ريال 1200 ريال 3 التابع 500 ريال 600 ريال 4 أسرة من فردين 1500 ريال 1800 ريال 5 الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 2000 ريال 2400 ريال 6 أسرة من أربعة أفراد 2500 ريال 3000 ريال 7 أسرة من خمسة أفراد 3000 ريال. 3600 ريال

متى موعد صرف ونزول بدل غلاء المعيشة وهل ستعود العلاوات والبدلات السنوية

حسب ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُشير إلى أن هناك دراسة تخص عودة صرف بدل غلاء المعيشية، وتتم الدراسة بالمشاركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa، ووزارة المالية السعودية، كما تشير بعض المصادر ذات الصلة أن إعادة صرف بدل غلاء المعيشة ستكون بتوجيهات من صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، والدراسة تأخذ في الاعتبار تأثير صرف بدل غلاء المعيشة على الموازنة العامة للمملكة، وفي حال الموافقة بصرفها سيتم عرضها على خادم الحرمين الشريفين ليأمر بعودة صرف بدل علاء المعيشة.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي توقيت وتاريخ صرف المعاش لهذا الشهر

وتجدر الإشارة إلى التوقعات بأن يكون موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي ونزول الإيداع في حسابات مستفيدي الضمان قبل عيد الفطر المبارك، ويُعزز تلك التوقعات ما حدث في العام الماضي، حيث تم تقديم موعد صرف راتب الضمان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين.

الفئات المستفيدة من صرف بدل غلاء المعيشة والعلاوة السنوية في حال إقرارهما

ويجب أن ننوه إلى أن بدل غلاء المعيشية في حال تم إعادة العمل به سيكون لجميع العاملين بالوظائف الحكومية والقطاع العام بالمملكة، وكذلك لمستفيدي الضمان الاجتماعي بكافة برامجه، وكذلك سيتم إلزام المؤسسات الاقتصادية وأصحاب الأعمال الخاصة بصرف بدل غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص، أما عن العلاوة السنوية في حال تم إقرارها فستكون الفئات السابق ذكرها من المستفيدين بتطبيق العلاوة السنوية.

هذا يترقب مستفيدي الضمان الاجتماعي الإعلان عن موعد صرف إيداع معونة الملك سلمان وهل سيتم زيادة قيمتها، بسبب الظروف وأسعار السلع والخدمات المقدمة في المملكة من القطاعين العام الحكومي والقطاع الخاص، كما تقوم المملكة بدراسة صرف “بدل غلاء المعيشة والعلاوة السنوية” الذي توقف لعامين منذ 2020 ويمكن عودته من جديد بعد أن يتم دراسة الميزانية الخاصة بذلك والفئات المستحقة وكيفية تحديث البيانات.