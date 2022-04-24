متى تنزل مكرمة الضمان الملكية sbis.hrsd.gov.sa هل يتم “الجمع بين المكرمة والراتب” بأمر خادم الحرمين

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عمر شويل - جدة متى تنزل مكرمة الضمان الملكية sbis.hrsd.gov.sa وهل يتم “الجمع بين المكرمة والراتب” وما هو موعد صرف وإيداع إعانة الملك سلمان، وهي معونة الملك سلمان في رمضان، والتي يتم صرفها وإيداعها بحسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي في شهر رمضان، وما هي أهم الأسباب التي أدت لتأخير نزول إيداع المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، أما عن المستفيدين من تلك المكرمة الرمضانية الملكية، فهم من تم قبل أهليتهم وتأهلهم لاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور المقبولين في المراحل الثلاثة، وكذلك النظام القديم الذين تم قبولهم من جديد بعد تحديث البيانات، ويترقب المواطن السعودي المستفيدين من الضمان المطور موعد صرف وإيداع المكرمة الملكية في رمضان والتي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين في العام الماضي.

متى تنزل مكرمة الضمان الملكية sbis.hrsd.gov.sa هل يتم “الجمع بين المكرمة والراتب”

يتابع مستفيدي الضمان المطور بالمراحل المقبولة حتى الشهر الجاري الموعد المقرر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف راتب شهر شعبان 1443، حيث يمكنهم وقت تسلم راتب الضمان في هذا الشهر تسلم المبلغ المقرر لهم كمكرمة من خادم الحرمين الشريفين يتم صرفها مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ونعرض عليكم الموعد المقرر لصرف راتب الضمان والمكرمة الملكية

مكرمة الضمان sbis.hrsd.gov.sa وهي المعونة التي يصدرها “خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز بأمر ملكي سنويا في رمضان، ومن المتوقع حسب بعض المصادر المطلعة أن يكون موعد إيداع معونة الملك سلمان الرمضانية متزامن مع موعد نزول وصرف رواتب المطور لهذا الشهر 1443.

شروط استحقاق مكرمة الضمان المطور الملكية

يتم قبول أهلية الضمان المطور لقبول أهلية الضمان، ويتم قبول أهلية الضمان عند انطباق شروط الاستحقاق على المستفيدين، وهي الشروط الجديدة التي تم تطبيقها على مستفيدي الدعم وهي:

الدخل الشهري المنخفض والذي يلتزم فيه المتقدم والمستفيدين براتب أقل من 550 ريال للفرد و1100 ريال لرب الأسرة.

أن يتم تسجيل كافة بيانات الدخل المكتسب وغير المكتسب للأسرة.

لا يكون له أملاك عالية القيمة أو سجل تجاري ساري.

تقوم المطلقة بإثبات استقلالية الدخل والسكن.

يتم قبول العاطلين مع اشتراط ألا يتم الحصول على الراتب طوال الحياة وأن يقوموا بالالتحاق بالبرامج التدريبية والتأهيلية.

ما هي أهلية استحقاق المكرمة الملكية في رمضان

وتجدر الإشارة إلى أن أهلية وشروط استحقاق المكرمة الملكية للضمان “معونة الملك سلمان الرمضانية” هي نفسها أهلية الاستحقاق للدعم الذي يقدمه الضمان المطور والقديم، هذا وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن نتائج أهلية المرحلة الراعبة لمستفيد الضمان المطور الجديد في بداية الشهر الماضي، ليتم قبول أربعة مراحل من الضمان بينما يتم تقديم المرحلة الأخيرة وقبول الأهلية فيها قبيل شهر مايو 2022 ويتم تسلم رواتب المكرمة الملكية بمنتصف شهر رمضان.

قيمة معونة خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز

أما عن قيمة معونة الملك سلمان، فيجب الإشارة إلى الأمر الملكي الذي صدر في رمضان من العام الماضي 1443، حيث نص الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين، وتم نشره على وكالة الأنباء السعودية “واس” نص على تخصيص مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي كمعونة تم صرفها في شهر رمضان الناضي كما يلي:

تم صرف 1000 ريال لكل عائل.

التابع تم صرف 500 ريال.

الحد الأقصى للأسرة مها بلغ عدد تابعيها 3000 ريال.

مقارنة قيمة مكرمة الضمان الملكية العام الماضي وتوقعات قيمتها العام الحالي 1443

مسلسل المستفيدين من مكرمة الضمان قيمة مكرمة العام الماضي 1442 قيمة المكرمة المتوقعة هذا العام 1443 1 الفرد المستقل 1000 ريال 1200 ريال 2 العائل 1000 ريال 1200 ريال 3 التابع 500 ريال 600 ريال 4 أسرة من فردين 1500 ريال 1800 ريال 5 الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 2000 ريال 2400 ريال 6 أسرة من أربعة أفراد 2500 ريال 3000 ريال 7 أسرة من خمسة أفراد 3000 ريال. 3600 ريال

موعد نزول “معونة الملك سلمان” هل يتزامن نزول راتب الضمان مع المكرمة الملكية

من المتوقع أن يكون موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية خلال فترة وجيزة، وقبل إجازة عيد الفطر المبارك، ولن يستمر تأخر الإعلان عن موعد صرف إيداع ونزول المكرمة الملكية طويلاً، وهي “معونة الملك سلمان في رمضان”، من المتوقع على أقصى تقدير صرف مكرمة الملك سلكان الرمضانية مع راتب الضمان الاجتماعي المطور، والذي سيتم إيداعه في حسابات مستفيدي الضمان قبل عيد الفطر المبارك وفق التوقعات كما حدث في العام الماضي.

تسجيل دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

هل يتم صرف بدل غلاء المعيشة والعلاوة السنوية وحقيقة ما يتم تداوله

ويجب أن ننوه إلى أنه حسب ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حيث يتم تداول أخبار عن عودة العمل وإعادة صرف بدل غلاء المعيشة، وكذلك إعادة صرف العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام والخاص بالمملكة، إلا أنه لم يصدر ما يؤكد ذلك من أي من المصادر الرسمية الحكومية، ولكن المؤكد أنه سيتم صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان خلال شهر رمضان تحت مسمى معونة الملك سلمان الرمضانية.

ومع انتصاف شهر رمضان الكريم، ولم تتوارد أي أخبار من مصدر رسمي بخصوص مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية التي تصدر سنوياُ بأم صاحب الجلالة “خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بدأت الأسئلة عن ما هي الأسباب وراء تأجيل وتأخر الإعلان عن الأمر الملكي بصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، هذا ومن المتوقع صدور أمر ملكي بخصوص مكرة الضمان خلال أيام قليلة، وربما ساعات.

موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر

وتجدر الإشارة إلى التوقعات بأن يكون موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي ونزول الإيداع في حسابات مستفيدي الضمان قبل عيد الفطر المبارك، ويُعزز تلك التوقعات ما حدث في العام الماضي، حيث تم تقديم موعد صرف راتب الضمان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، ومن المرجح أيضا الجمع بين مكرمة رمضان وراتب الضمان الاجتماعي ليتم الصرف قبل عيد الفطر المبارك.

ولا يفوتنا في نهاية هذا التقرير أن نتقدم لمتابعي موقعنا الكرام التهاني بقدوم شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وحفظ الله شعوبنا من كل سوء، ونسعد دائما بتلقي استفساراتكم وتساؤلاتكم من خلال التعليقات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وانتم بخير.