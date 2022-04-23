بطاقة مدى سيجنتشر للحساب الجاري بالراجحي بإمكانيات هائلة

بطاقة مدى سيجنتشر، حيث يوفر مَصْرِف الراجحي في المملكة العربية السُّعُودية عدد هائل من البطاقات الائتمانية المتميزة التي يحصل من خلالها كل عميل علي عدد كبير من الامتيازات فور الحصول عليها، ومن أهم هذه البطاقات هي بطاقة مدى سيجنتشر، فقد تم توفير هذه البطاقة لكل من له لحساب الجاري من مَصْرِف الراجحي ومن خلال إمكانات خيالية، حيث يختار المصرف العملاء المميزين ومنحهم هذه البطاقة والتي توفر وتتيح لكل عميل عالماً متكاملاً من الرَفَاهيَة بالإضافة إلى عدد هائل من العروض المذهلة والخدمات الراقية بجميع أنحاء العالم، وسوف نوضح لكم أهم مميزات إصدار بطاقة مدى سيجنتشر من مَصْرِف الراجحي السعودي.

بطاقة مدى سيجنتشر

تتمتع هذه البطاقة بعدد هائل من المميزات التي تم تحديدها لعدد من العملاء الذين تتوافر بهم شروط استخراج البطاقة، ومن أبرز هذه المميزات التي يوفرها مَصْرِف الراجحي ما يلي:

يتم قَبُول بطاقة “الراجحي مدى سيجنتشر” الخاصة بكل عميل في كافة الأماكن التي تحمل شعار الشبكة السُّعُودية الخاصة بالمدفوعات (مدى) أو التي تتوافر بها شعار فيزا العالمية، مما يعمل علي إتاحة الوصول الفوري إلى الحساب الخاص بكل عميل من بين ملايين النِّقَاط التي تخص البيع في المَحَالّ التجارية وعبر أجهزة الصّراف الآلي بالمملكة حول العالم.

توفر البطاقة عروض حصرية وخصومات كبيرة من خلال منافذ البيع الكبرى، بالإضافة إلى سهولة التسوق الآمن بواسطة الإنترنت عند استخدام بطاقة خَصْم مدى إنفنيت من خلال مَصْرِف الراجحي.

التميز أيضاً بدخول صالات كبار الزوار بشكل مجاني في أكثر من 500 مطار دُوَليّ حول العالم بصرف النظر عن الخطوط الجوية أو الدرجة الخاصة بالسفر.

يتمتع صاحب البطاقة بعروض وخصومات ومزايا حصرية في المطاعم العالمية عند الدفع بوساطة استخدام بطاقة خَصْم سيجنتشر من الراجحي.

يتم الاستفادة من عدد هائل من العروض الخاصة بالفنادق الفاخرة بما في ذلك الامتيازات الحصرية مثل الترقية الفورية الخاصة بالغرفة، والإفطار المجاني، بالإضافة إلى معاملة كبار الزوار، وغيرها من المزايا.

ويمكن التعرف علي تفاصيل بطاقة سيجنتشر من خلال الدخول إلى المنصة التالية: بطاقات الراجحي.

كيف يمكن الحصول على بطاقة مدى سيجنتشر؟

يتم الحصول على بطاقة خَصْم مدى سيجنتشر من خلال الاتصال بمدير العلاقات في مَصْرِف الراجحي بأي فرع من فروع مَصْرِف الراجحي من خلال الرَّقَم التالي: 8001241222.