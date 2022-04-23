الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية ورقم هاتف خدمة عملاء وزارة الداخلية moi.gov.sa

تصدرت طريقة الاستعلام عن المخالفات المروية السعودية داخل عمليات البحث من جانب المواطنين السعوديين، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة السعودية أنها تري التسهيل على المواطنين في معرفة المخالفات المرورية دون التوجه إلى مقر الوزارة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد للمواطن بشكل عام.

الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية

يتم التوصل إلى كافة البيانات الخاصة بالمخالفات المرورية السعودية بصورة إلكترونية، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات الآتي ذكرها:

أولًا نقوم بالذهاب مباشرة إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السعودية عبر الإنترنت، وذلك من خلال الموقع الرسمي وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية.

ثم نقوم بالتوجه مباشرة إلى قائمة الاستعلامات الإلكترونية المتواجدة أمامنا بالصفحة.

ومن بعدها نقوم بالذهاب إلى أيقونة المرور الظاهرة داخل قائمة الاستعلامات، وبعد ذلك نقوم باختيار أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ثم تأتي خطوة تسجيل البيانات الخاصة بنا، فيجب إدخال تلك البيانات بشكل صحيح، حتى تتم عملية الاستعلام بالصورة المطلوبة.

فهذه البيانات عبارة عن إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة والرقم القومي الخاص ببطاقتنا الشخصية، وذلك بالإضافة إلى إدخالنا للكود التأكيد الظاهر أمامنا بالصفحة.

ومن بعدها نقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم سيظهر أمامنا كافة البيانات الخاصة بالمخالفات المرورية الخاصة بنا.

الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر

قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن أكثر من رقم خاص بالتوصل مع خدمة عملاء الوزارة، وذلك بهدف معرفة كافة المعلومات الخاصة بكل مخالفة مرورية ارتكبها المواطن، وإليكم هذه الأرقام بالصورة الآتي ذكرها:

يتم التوصل مباشرة مع وزارة الداخلية السعودية لمعرفة بيانات كل مخالفة مرورية من خلال تلك الأرقام: 00966114419688 أو 92002005.

وخدمة عملاء وزارة الداخلية السعودية تعمل على مدار الأسبوع في تمام الساعة 7 ونصف صباحًا حتى الساعة 2 ونصف مساء.

وبالتالي نكون قد عرضنا كل التفاصيل التي تخص طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية، حيث لاحظنا أنه من خلال اتباع مجموعة من الخطوان البسيطة، فسيمكننا التوصل إلى كل معلومة خاصة بالمخالفة المرورية الخاصة بالمواطن السعودي، كما عرضنا أيضًا أرقام التواصل مع وزارة الداخلية السعودية بهدف الاستعلام عن المخالفات المرورية.