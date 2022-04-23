الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز وطريقة الاستعلام عن صدور الشهادة الصحية من القنصلية السعودية

هناك حرص واضح من جانب الحكومة السعودية بالتسهيل على المواطنين لمعرفة كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة والشهادة الصحية الخاصة بالقنصلية السعودية، وذلك يظهر من خلال طرحها لمنصة إنجار التي تقوم بإعطاء كافة البيانات الخاصة بكل مواطن دون الحاجة لبذل مجهود، وبناء على ذلك يتم البحث عن طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

تتم عملية الاستعلام الإلكتروني عن التأشيرة السعودية من خلال إدخال رقم الجواز بهذا الشكل الآتي:

في بداية الأمر نقوم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات عبر الإنترنت إنجاز.

ومن بعدها نقوم باختيار أيقونة طلب مدخل، والتي تتواجد أسفل الصفحة داخل القائمة المنسدلة.

ثم تأتي خطوة كتابة رقم الطلب الخاص بنا بصورة صحيحة، ومن بعدها نقوم بتسجيل رقم الجواز.

ومن بعد ذلك نقوم بتسجيل الكود المتواجد أمامنا مباشرة بالصفحة، ثم نقوم بالذهاب إلى أيقونة الاستعلام، وبالتالي ستتم عملية

الاستعلام بصورة صحيحة، وذلك بعد ظهور كافة البيانات الخاصة بتأشيرتنا بعد القيام بالذهاب إلى أيقونة الاستعلام.

طريقة الاستعلام عن صدور الشهادة الصحية من القنصلية السعودية

تتم هذه الطريقة من خلال اتباع هذه الخطوات الآتي ذكرها:

أولًا نقوم بالدخول مباشرة إلى منصة إنجار الرسمية enjazit

ثم نقوم بالذهاب إلى أيقونة خدمة التأشيرة، ويتم بعد ذلك تسجيل رقم الطلب داخل حقل البيانات المخصص له.

وبعد ذلك نقوم بتسجيل رقم الجواز، وفور إتمام تلك الطريقة، فهنا نقوم بتسجيل كود التحقق الظاهر أمامنا بالصفحة.

ومن بعدها نقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام المتواجدة أسفل الصفحة، وبعد ذلك سنتحصل على كافة المعلومات الخاصة بموعد صلاحية تأشيرتنا من داخل القنصلية السعودية.

وبذلك نكون قد ساهمنا بقدر كافي من المعلومات الي تدور حول طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، وكذلك عن الشهادة الصحية الخاصة بالقنصلية السعودية، حيث لاحظنا أنه من خلال اتباع خطوات بسيطة، فسوف نتوصل إلى البيانات المطلوبة، لكن هذا يعتمد على حسب أخذ كل تفصيله قمنا بذكرها داخل هذا المقال في عين الاعتبار جيدًا.